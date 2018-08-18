موجز الساعة 1.. 2952 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين لتأمين احتفالات العيد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة شاملة للتأمين الطبى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك تشمل الدفع 2952 سيارة إسعاف مجهزة و10 لنشات إسعاف نهرى ومروحيتين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

الصحة تخصص 2952 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين لتأمين احتفالات العيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة شاملة للتأمين الطبى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك تشمل الدفع 2952 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط المساجد وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية.

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد الفترة المخصصة للخطوة الثالثة والأخيرة، والمتمثلة فى اختيار الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، لتزامنها مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لمدة أسبوع ابتداءً من غدٍ الأحد 19/8/2018، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم السبت الموافق 25/8/2018، حيث إنه كان من المقرر أن ينتهى الحجز الساعة 11.59 مساء اليوم السبت 18/8/2018، وذلك استجابة لطلبات العملاء وإتاحة الفرصة لمزيد من الراغبين فى حجز وحدات بالعاصمة ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإليكترونى، وسددوا مبلغ مقدم الحجز، موضحاً أن التخصيص للوحات بأسبقية حجزها واختيارها على الموقع الإلكترونى (online).

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

وزير الداخلية يوافق على زيارة استثنائية للمساجين بمناسبة عيد الأضحى

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون والليمانات زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس 20 سبتمبر المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن تشهد البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

القوى العاملة تصرف 431 مليون جنيه من إعانات الطوارئ لـ 245 ألف منشأة متعثرة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوي العاملة بلغت 431.2 مليون جنيه استفاد منها 244 ألفا و722 عاملا يعملون في 1264 منشأة .

صور.. رئيس بعثة الحج: إعداد سيارات مجهزة طبيا لنقل الحجاج المرضى لمشاعر عرفات

قال المستشار عمر مروان رئيس بعثة الحج، أن 57 ألف حاج مصرى ترددوا على عيادات البعثة الطبية بالأراضى المقدسة، حيث تم إجراء 97 جلسة غسيل كلوى لـ 26 حاجا، ويوجد 54 حاجا مريضا محجوز بالمستشفيات.

صور.. 600 مروحة رذاذ مائى تلطف الأجواء على الحجاج بساحات الحرم

تنتشر في ساحات المسجد الحرام مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل تلطيف الأجواء، خاصة في ظل الطقس الحار الذي تشهده مكة المكرمة هذه الأيام، حيث تم تزويدها بتمديدات ومضخات وخزانات المياه لإطلاق رذاذ الماء البارد حرصًا من الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي في تنفيذ كل ما من شأنه توفير الأجواء المناسبة لقاصدي بيت الله ، ليؤدوا نُسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

تدفع هيئة السكة الحديد غدًا الأحد بـ4 قطارات مميزة تتجه من الإسكندرية والقاهرة إلى النوبة، لخدمة أهالى النوبة، حيث ينطلق القطار الأول من القاهرة 15.00 عصر الأحد ليصل أسوان 04.15 من صباح اليوم التالى، والقطار الثانى يقوم من القاهرة 17.00 مساء الأحد ليصل أسوان 06.35 صباح اليوم التالى.

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 595 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت بقيمة 4 جنيهات فى ظل تعافى سعر أوقية الذهب عالميا لترتفع من 1178 دولار لتسجل 1185 دولار بارتفاع قدره 7 دولارات.

الحكومة الأمريكية تجبر فيس بوك على فك تشفير ماسنجر للتجسس على الرسائل

تحاول حكومة الولايات المتحدة إجبار فيس بوك على كسر التشفير فى تطبيق Messenger الشهير الخاص بها، بشكل يمكن جهات إنفاذ القانون من الاستماع إلى محادثات صوتية مشتبه بها فى تحقيق جنائى، وهذه الخطوة تحل أزمة ما إذا كان من الممكن إجبار الشركات لتغيير منتجاتها لتمكين المراقبة.

فيديو معلوماتى.. 8 أسباب للكحة المتكررة عند الصغار

أحيانا تعانى بعض الأمهات من تكرار إصابة أطفالهن بالسعال "الكحة" حتى بعد الشفاء من أدوار البرد المعتادة، حيث يصاب الطفل بـ "الكحة" مع أى دور برد، وتختفى، ثم تعاوده دون سابق إنذار.

أحدث ابتكار يابانى.. زوجة هولوجراف تستقبلك بابتسامة وتدعمك بـ14 دولار شهريا

تأمل شركة يابانية فى أن تحل فتاة ثلاثية الأبعاد مصنوعة بتقنية الهولوجراف تدعىAizuma Hikari محل الزوجة فى المستقبل، والفتاة الهولوغرافية الصغيرة حجمها لا تتخطى 8 بوصات، وتقف داخل جهاز أسطوانى، وتقول شركة التكنولوجيا اليابانية Gatebox إن النظام قادر على التواصل مع أصحابه، والذين يطلق عليهم اسم "masters"، من خلال مكبرات الصوت وحتى التطبيق، إذ يمكن مراسلتهم والدردشة معهم عن بعد.

الفيفا يعدد مكاسب الأهلى بعد الفوز على الترجى بدورى الأبطال.. فيديو

سلط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء على الفوز الذى حققه النادى الأهلى على الترجى التونسى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان

أعلنت مؤسسة كوفى عنان اليوم السبت وفاة عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسلام. وقال مصدران مقربان من عنان الذى يحمل الجنسية الغانية إنه توفي فى مستشفى فى بيرن بسويسرا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

على واقع تحذيرات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فقدت الليرة التركية قيمتها مجددا أمام الدولار وتراجعت 7%، وسط قلق المستثمرين بشأن المزيد من العقوبات الاقتصادية التى من المقرر أن تفرضها على أنقرة ما لم تسلم القس الأمريكى المحتجز لديها.

صور.. زحام بشواطئ مطروح والساحل الشمالى مع اقتراب عيد الأضحى.. ارتفاع الحجوزات لنسبة 100% لقضاء إجازة العيد.. المنشآت السياحية ترفع شعار "عفواً الحجز مقدماً".. وإيجار الشقق والشاليهات فى تزايد مستمر

تشهد شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى، إقبالا كبيرا من المصطافين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تتوافد أعداد كبير من المحافظات المختلفة ، لقضاء إجازة العيد على الشواطئ والاستمتاع بطبيعتها المتميزة ومناخها المعتدل، واستعدت محافظة مطروح لاستقبال الأعداد الكبيرة وتوفير الخدمات اللازمة.

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متع

مع بداية الموسم المحلي ودخول الاهلي طرفاً في بطولات مكثفة محلية وعربية وأفريقيا ، بات عدد كبير من لاعبي الاهلي الصغار يحلمون بالتألق ودخول سماء النجومية في اللقعة الحمراء خاصة وأن هؤلاء اللاعبين يحظن بدعم الجمهور بشكل واضح.