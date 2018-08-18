موجز أخبار 6 مساء.. السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها نتائج مبادرة الرئيس السيسي لانهاء معاناة مرضى "قوائم الانتظار"، حيث نجحت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى إجراء العمليات الجراحية لـ7 آلاف و606 مرضى كانوا على قوائم الانتظار من أصل 12 ألف و127 مواطناً مسجلين فى "المبادرة" منذ بدايتها فى 18 يوليو 2018.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء.

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، نجحت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى إجراء العمليات الجراحية لـ7 آلاف و606 مرضى كانوا على قوائم الانتظار من أصل 12 ألف و127 مواطناً مسجلين فى "المبادرة" منذ بدايتها فى 18 يوليو 2018

مذنب "التنينات" يصل لأقرب نقطة له من الأرض 10 سبتمبر المقبل

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن المذنب (21 بى / جياكوبينى – زينر) والمعروف باسم "التنينات" يستعد للوقوع فى أقرب نقطة من الكرة الأرضية، حيث سيكون على مسافة 58,343,170 مليون كيلومتر، فى 10سبتمبر المقبل.

وأكدت الجمعية، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيصبح المذنب هدفاً سهلاً للتلسكوبات، حيث يبلغ لمعانه (+7) ما يعنى أنه لن يكون مشاهدا بالعين المجردة فى هذا الوقت، لكن ربما يصبح مرئى بالعين المجردة مع تقلص المسافة بينه وبين كوكب الأرض، مؤكدة أنه لا يوجد خطر لاصطدامه بالأرض.

فيديو.. منتدى شباب العالم يفتح باب التسجيل لحضور فعالياته بشرم الشيخ

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عن فتح التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2018 فى مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام.

تعرف على قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بعد تصديق السيسى عليه

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ويأتى القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وينشر اليوم السابع" تفاصيل القانون الكاملة.

تخاريف إرهابى.. هشام عبد الله: تركيا حامى الإسلام والإخوان كالمهاجرين مع الرسول

كشف هشام عبد الله، الهارب مقدم أحد البرامج فى قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان والتى تبث من تركيا، إن الحكومة التركية كانت السبب الرئيسى فى الإفراج عنه بعد القبض عليه.

واستمرارا للكذب والتدليس والتخريف الإخوانى وصف هشام عبد الله، فى تصريحات له عبر قناة الشرق الإخوانية، الحكومة التركية بالأنصار من أهل المدينة المنورة الذين استقبلوا الإخوان الذين شبههم بـ"المهاجرين" ورسول الله، قائلا: إن الهاربين من الإخوان هم مجاهدين فى الخارج، وتركيا هى حامى حمى الإسلام فى العالم كله.

وزير التعليم العالى يرفع تقريرا لرئيس الحكومة بإجراء 3714 جراحة بقوائم الانتظار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حول متابعة دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2018 /2019، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

فيديو.. رئيس حماية المستهلك: أسبوع فى حب الوطن تعكس تفاعل السيسي مع الناس

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المبادرة التى أطلقها الجهاز "أسبوع فى حب الوطن " لحل مشاكل المواطنين بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

شاهد.. تدريبات قطاعات الأمن والهلال الأحمر السعودى لتأمين المشاعر المقدسة

نفذت الهيئة العليا للأمن الصناعى بوزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية والمساندة، اليوم السبت، تجربتين فرضيتين متزامنتين فى مكة المكرمة ومشعر منى.

غدا.. فتح معبر رفح لمدة يوم واحد فقط

أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح غدا الأحد ولمدة يوما واحد فقط على أن يتم إغلاقه بعد غد الإثنين.

شاهد أول فيديو للطفلة "مروة" فى مستشفى معهد ناصر بعد إجراء العملية

نشر "اليوم السابع" فيديو يوضح حالة الطفلة مروة تامر محمد التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، منذ طلب علاجها حتى إجراء الجراحة اللازمة لها ونجاح العملية.

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 18

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة لـ 18.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة تدعى "رسمية محمود علي محمد"، تبلغ من العمر 62 عاما، تتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة قنا، توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة.

رئيس الوزراء يعتمد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى المنعقدة فى 2018/7/25.

وزير التنمية المحلية عن موعد حركة المحافظين: هيفرق فى إيه..المحافظين شغالين

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إن هناك كلاما كثيرا عن حركة المحافظين، قائلا: "موعد الحركة هيفرق فى إية.. المحافظين شغالين وممكن فى الحركة الجديدة المحافظ لا يتغير".

محافظة الجيزة تحظر نقل وجمع جلود الأضاحى دون تصريح من "الطب البيطرى"

أصدر اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، قرارا بحظر جمع ونقل جلود الأضاحى إلا بمعرفة 40 جمعية أهلية وتشكيل لجنة لبيعها بالسعر السوقى وتوزيع عائدها على مرضى فيروس "سى" بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والصحة.

مدون إماراتى يؤكد عودة السياحة لمصر والفنادق مكتملة العدد تقريبا

قال المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد، إنه من الملاحظ عودة السياحة فى مصر بكثافة أكثر من المرات السابقة التى زرت فيها مصر فى موسم عيد الأضحى المبارك خلال السنوات الماضية.

وأضاف بهزاد، أن "معظم الطائرات القادمة للقاهرة والفنادق مكتملة العدد تقريبًا، حفظ الله مصر وأدام عليها الأمن والأمان والمزيد من التقدم والاستقرار".

صور.. رئيس بعثة الحج يطمئن على أوضاع الحجاج المصريين المرضى بالمستشفيات السعودية

زار المستشار عمر مروان رئيس البعثة الرسمية للحجاج، اليوم السبت، الحجاج المصريين من المرضي والمتواجدون فى المستشفيات السعودية.

وحرص "مروان" على زيارة المرضى المصريين من الحجاج والذين يتواجدون فى المستشفيات السعودية، للإطمئنان على أوضاعهم الصحيّة، واحتياجاتهم.