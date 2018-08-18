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منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الانتحارى على مدرسة فى كابول

السبت، 18 أغسطس 2018 03:54 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الانتحارى على مدرسة فى كابول منظمة التعاون الإسلامى
جدة (أ ش أ)
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أدانت منظمة التعاون الإسلامى، التى تتخذ من جدة مقرا لها، الهجوم الانتحارى الذى استهدف مركزاً تعليمياً فى العاصمة الأفغانية كابول يوم الأربعاء الماضى والذى راح ضحيته ما لا يقل عن 48 طالباً وإصابة 67 آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف العثيمين ، فى بيان له اليوم السبت ، عن عمق استياء الأمة الإسلامية من هذا الحادث .. مديناً بشدة هذه المذبحة الوحشية.

ودعا العثيمين جميع الأطراف والقوى فى أفغانستان وفى المنطقة والعالم أجمع إلى الابتعاد عن العنف والتطرف وتكثيف الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .. حاثا جميع الأفغان على اغتنام هذه الأيام المباركة واقتراب عيد الأضحى لاختيار طريق المصالحة وتعزيز عملية لبناء السلام ينخرط فيها الأفغان ويديرونها بأنفسهم ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

 


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