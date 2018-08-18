مكافحة المخدرات تضبط موظفا وعاطلا قبل ترويجهما 2700 قرص مخدر بالسلام

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على كل من "إسلام. أ. ا" 27 سنة، عاطل، و"عمرو. ح. ا" 34 سنة، موظف، لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.

وعلى الفور تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم ف و ص 8129 ماركة هيونداى إكسل "ملك و قيادة الثانى" وضبط بحوزتهما 2700 قرص مخدر، مبلغ مالى 2.850 جنيه، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.