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مكافحة المخدرات تضبط موظفا وعاطلا قبل ترويجهما 2700 قرص مخدر بالسلام

السبت، 18 أغسطس 2018 12:38 م
مكافحة المخدرات تضبط موظفا وعاطلا قبل ترويجهما 2700 قرص مخدر بالسلام المتهمان والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على كل من "إسلام. أ. ا" 27 سنة، عاطل، و"عمرو. ح. ا" 34 سنة، موظف، لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.
 
 
وعلى الفور تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم ف و ص 8129 ماركة هيونداى إكسل "ملك و قيادة الثانى" وضبط بحوزتهما  2700 قرص مخدر، مبلغ مالى 2.850 جنيه، 2 هاتف محمول.
 
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
 

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