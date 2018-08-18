مقتل7 من الحوثيين فى ‏مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز

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قتل 7 من عناصر ميليشيات الحوثيين ‏الانقلابية وأصيب آخرون، فى ‏مواجهات مع قوات ‏الجيش اليمنى، بغربى مدينة ‏تعز.

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وقال مصدر عسكرى يمنى إن المواجهات ‏إندلعت ‏بين الجيش اليمنى مع الميليشيات الانقلابية فى أطراف وادى الزنوج ‏والجهة ‏الشمالية لمعسكر الدفاع الجوى.‏

وأضاف المصدر، فى تصريح نقله موقع "سبتمبر ‏نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى أجبرت ‏الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار ‏بعد سقوط ‏قتلى وجرحى فى صفوفها.

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وشن الجيش اليمنى قصفا مدفعيا ‏استهدف ‏مواقع الميليشيا فى جبل الوعش غربى ‏المدينة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى ‏صفوف الإنقلابيين ‏وتدمير عدد من آلياتها القتالية.‏