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السبت، 18 أغسطس 2018 12:51 ص
خالد صلاح
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مقتل7 من الحوثيين فى ‏مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز

السبت، 18 أغسطس 2018 12:25 ص
مقتل7 من الحوثيين فى ‏مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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قتل 7 من عناصر ميليشيات الحوثيين ‏الانقلابية وأصيب آخرون، فى ‏مواجهات مع قوات ‏الجيش اليمنى، بغربى مدينة ‏تعز.
وقال مصدر عسكرى يمنى إن المواجهات ‏إندلعت ‏بين الجيش اليمنى مع الميليشيات الانقلابية فى أطراف وادى الزنوج ‏والجهة ‏الشمالية لمعسكر الدفاع الجوى.‏
 
وأضاف المصدر، فى تصريح نقله موقع "سبتمبر ‏نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى أجبرت ‏الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار ‏بعد سقوط ‏قتلى وجرحى فى صفوفها.
وشن الجيش اليمنى قصفا مدفعيا ‏استهدف ‏مواقع الميليشيا فى جبل الوعش غربى ‏المدينة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى ‏صفوف الإنقلابيين ‏وتدمير عدد من آلياتها القتالية.‏
 

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