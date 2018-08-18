مقتل7 من الحوثيين فى ‏مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز

قتل 7 من عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية وأصيب آخرون، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى، بغربى مدينة تعز.
وقال مصدر عسكرى يمنى إن المواجهات إندلعت بين الجيش اليمنى مع الميليشيات الانقلابية فى أطراف وادى الزنوج والجهة الشمالية لمعسكر الدفاع الجوى.
وأضاف المصدر، فى تصريح نقله موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى أجبرت الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها.
وشن الجيش اليمنى قصفا مدفعيا استهدف مواقع الميليشيا فى جبل الوعش غربى المدينة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الإنقلابيين وتدمير عدد من آلياتها القتالية.
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