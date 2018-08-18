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مقتل 31 من الحوثيين فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بمديرية باقم بصعدة

السبت، 18 أغسطس 2018 08:00 ص
مقتل 31 من الحوثيين فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بمديرية باقم بصعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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أفادت مصادر يمنية، بمقتل 31 من ميليشيات الحوثى باشتباكات مع الجيش الوطنى اليمنى بمديرية باقم بصعدة.

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم السبت - إن عائلة كاملة قتلت فى قرية السادة بمديرية حيران، التابعة لمحافظة حجة شمال غربى اليمن، إثر قصف الميليشيات للقرية بالأسلحة الثقيلة.

وأشارت إلى أن الميليشيات تستهدف المدنيين فى حجة بطريقة ممنهجة بالتزامن مع الخسائر التى تتلقاها فى جبهات القتال وتقدم قوات الجيش الوطنى بدعم من التحالف باتجاه مركز مديرية حيران.

يذكر أن المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن العقيد، تركى المالكي، قال إن القوات اليمنية تقترب من مركز مديرية حيران، بعد أن نفذت التفافا على العناصر الحوثية، ودمرت تحصينات تابعة لها.

 


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