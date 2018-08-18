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السبت، 18 أغسطس 2018 02:03 م
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مصرع نجار مسلح نتيجة سقوطه من عقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية

السبت، 18 أغسطس 2018 01:05 م
مصرع نجار مسلح نتيجة سقوطه من عقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية جثة -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى نجار مسلح مصرعه بعد سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالإسكندرية، وتوفى فى الحال، وذلك بعد أن اختل توازنه أثناء قيامه بعمل شدة خشبية بالعقار.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل من إدارة النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار تحت الإنشاء - منطقة مأوى القبارى، وتوفى، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام ح ر ر  22 سنة نجار مسلح بعمل شدة خشبية بالطابق السابع بالعقار المشار إليه اختل توازنه وسقط بالطريق العام، ما أدى لوفاته.

وبسؤال "س ا ع" 38 سنة نجار مسلح بذات المشروع، ووالده "ر ا ر" 64 سنة مزارع، أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل.


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