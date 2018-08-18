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السبت، 18 أغسطس 2018 09:18 م
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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انهيار مركز تجارى بنيجيريا

السبت، 18 أغسطس 2018 08:43 م
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انهيار مركز تجارى بنيجيريا انهيار مبنى - أرشيفية
أبوجا (أ ش أ)
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لقى شخصًا مصرعه واُصيب 6 آخرون جراء حادث إنهيار مبنى مركز تجارى تحت الإنشاء مكون من أربعة طوابق فى العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الطوارئ - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم السبت، إن من بين المصابين شخص يرقد فى حالة حرجة ، مشيرا الى أن جهود الإنقاذ انتهت بعد أن قدم المارة العون لإنقاذ العديد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمكان.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه ليس من الشائع وقوع حوادث انهيارات أرضية فى نيجيريا التى تعد مركز قوة فى منطقة غرب أفريقيا.

 


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