مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر

البحر الأحمر – عماد عرفة

أسفرت عدة حوادث متفرقة بطرق رأس غارب والشيخ فضل والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، عن مصرع شخصان وإصابة 30 آخرين، وتم نقل جثث الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحوادث.

ففى الحادث الأول تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 70 طريق (رأس غارب - الغردقة)، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة18 آخرين، وتم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف قامت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج اللازم.

وقالت الدكتور نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، إن جميع مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 70 طريق "رأس غارب - الغردقة" حالتهم مطمئنة، وتتراوح بين كسور وكدمات، وتم إسعافهم بمستشفى الغردقة العام.

وأصيب 5 مواطنين فى انقلاب سيارة ملاكى شمالى رأس غارب، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى رأس غارب المركزي، فيما اصيب 3 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق (رأس غارب - الشيخ فضل)، تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

وشهد طريق (القصير - مرسى علم)، انقلاب سيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 4 مواطنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزى، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة.