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السبت، 18 أغسطس 2018 05:43 م
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مراجعة جميع ألعاب حدائق القاهرة قبل تشغيلها فى العيد

السبت، 18 أغسطس 2018 03:09 م
مراجعة جميع ألعاب حدائق القاهرة قبل تشغيلها فى العيد اللواء محمد سلطان ومحرر اليوم السابع
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع حدائق مشروع الحدائق المتخصصة، والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء، وشبكة وأعمدة الإنارة والممرات والأسوار، وصيانة شاملة لدورات المياه.
 
واضاف سلطان، لـ"اليوم السابع"،، أنه التأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية، من قطارات وبدالات مائية، وعربات تصادمية، وملاهي، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتم التنسيق مع جميع أقسام الشرطة الداخل فى نطاقها حدائق المشروع لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام العيد، حفاظا على الأمن والانضباط، مع تواجد سيارات الإسعاف بجميع الحدائق طوال أيام العيد، كما سيتم توزيع أكياس لجمع القمامة عليها شعار حملة "خليك زي آدم" لحث المواطنين على المشاركة في الحملة .
 
 

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