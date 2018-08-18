مراجعة جميع ألعاب حدائق القاهرة قبل تشغيلها فى العيد

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع حدائق مشروع الحدائق المتخصصة، والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء، وشبكة وأعمدة الإنارة والممرات والأسوار، وصيانة شاملة لدورات المياه.

واضاف سلطان، لـ"اليوم السابع"،، أنه التأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية، من قطارات وبدالات مائية، وعربات تصادمية، وملاهي، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتم التنسيق مع جميع أقسام الشرطة الداخل فى نطاقها حدائق المشروع لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام العيد، حفاظا على الأمن والانضباط، مع تواجد سيارات الإسعاف بجميع الحدائق طوال أيام العيد، كما سيتم توزيع أكياس لجمع القمامة عليها شعار حملة "خليك زي آدم" لحث المواطنين على المشاركة في الحملة .