video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مد أجل الحكم على المتهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته لـ19 سبتمبر

السبت، 18 أغسطس 2018 03:56 م
مد أجل الحكم على المتهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته لـ19 سبتمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قررت محكمة الجنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على المتهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته لجلسة 19 سبتمبر لاستكمال المداولة. 
   
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "محمد عبد الرافع عبد المطلب، وهاني عبدالكريم خليل، وعبدالشافي رشاد عبد المولى، وإسماعيل محمد محمد، وخالد خلف الله يوسف، ومحمود أحمد عباس"، تهمة قتل المجني عليه هشام محمد محمد أبو النصر، عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن توجهوا إلى مسكنه لسرقته، مستخدمين «مطواة قرن غزال وكذلك سلاح ناري»، وتوجهوا إلى المسكن، مدعين أنهم تابعون لهيئة النظافة ومكلفون بطلاء السور وبوابة الفيلا المقيم بها المجني عليه، وأحضروا بعض مواد الطلاء وسمح لهم بدخول الفيلا، فقام المتهم الثاتي بإسقاطه أرضًا، ووجه له عدة لكمات على وجهه، والمتهم الثالث أغلق البوابة، وقام المتهم الثاني بطعنه عدة طعنات متفرقة من جسده، أودت بحياته، والمتهم الأول ينتظر بالسيارة المستأجرة بالقرب من الفيلا.
 
بينما المتهمون الرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجريمة، كما أسندت النيابة لهم تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليهما هشام محمد محمد أبوالنصر وآمال واصف عبدالعزيز.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

2 سبتمبر.. الحكم فى دعوى نفقة سارة خليفة طليقة لاعب الزمالك "كهربا"

تأجيل محاكمة "رشوة حارة اليهود" لجلسة 22 أكتوبر المقبل

مد أجل الحكم على زوجة وعشيقها فى اتهامهما بقتل الزوج بالتجمع لـ 20 أكتوبر

القتل العمد

السرقة بالاكراه

الحكم بالاعدام

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة