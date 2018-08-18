مد أجل الحكم على المتهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته لـ19 سبتمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة الجنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على المتهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته لجلسة 19 سبتمبر لاستكمال المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد عبد الرافع عبد المطلب، وهاني عبدالكريم خليل، وعبدالشافي رشاد عبد المولى، وإسماعيل محمد محمد، وخالد خلف الله يوسف، ومحمود أحمد عباس"، تهمة قتل المجني عليه هشام محمد محمد أبو النصر، عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن توجهوا إلى مسكنه لسرقته، مستخدمين «مطواة قرن غزال وكذلك سلاح ناري»، وتوجهوا إلى المسكن، مدعين أنهم تابعون لهيئة النظافة ومكلفون بطلاء السور وبوابة الفيلا المقيم بها المجني عليه، وأحضروا بعض مواد الطلاء وسمح لهم بدخول الفيلا، فقام المتهم الثاتي بإسقاطه أرضًا، ووجه له عدة لكمات على وجهه، والمتهم الثالث أغلق البوابة، وقام المتهم الثاني بطعنه عدة طعنات متفرقة من جسده، أودت بحياته، والمتهم الأول ينتظر بالسيارة المستأجرة بالقرب من الفيلا.

بينما المتهمون الرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجريمة، كما أسندت النيابة لهم تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليهما هشام محمد محمد أبوالنصر وآمال واصف عبدالعزيز.