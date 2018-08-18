محافظ القاهرة يطالب بمنع الإشغالات داخل موقف السلام الجديد

كتب ــ سيد الخلفاوى - أسامة طلعت

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، موقف السلام الجديد وتفقد الكافتيريا الموجودة به، وأبدى استياءه من رفع الأسعار وسوء النظافة بها، كما طالب بمنع وضع إشغالات خارجها ورفع الكراسى الموجودة أمامها.

وقال المحافظ لرئيس حى السلام أول: "ده ممنوع مش عايز إشغالات هنا"، مطالبا بضبط الأسعار داخل الكافتيريا، كما تفقد أماكن وضع لافتات تعريفة الركوب وتأكد من وجودها، واستمع للساقين وطالب بحل مشاكلهم.

جدير بالذكر، أن جولة محافظ القاهرة التى ستبدأ صباح اليوم، ستشمل المرور على مستشفى المنيرة، للاطمئنان على استعدادات المستشفيات فى العيد.