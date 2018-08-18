محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام الجديد للاطمئنان على استعدادات العيد

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت

بدأ المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، منذ قليل جولته الميدانية، بتفقد موقف السلام الجديد، للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والإطمئنان على استعدادات الموقف لنقل الركاب للأقاليم وعدم زيادة تعريفة الركوب.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ عقب ذلك المجزر الآلي بالبساتين للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة باستقبال الأضاحى فى العيد.

كما تشمل جولة محافظ القاهرة، المرور على مستشفى المنيرة، للاطمئنان على استعدادات المستشفيات فى العيد.