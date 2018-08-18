محافظ أسوان يطمئن على توافر تذاكر القطارات خلال إجازة العيد

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، صباح اليوم السبت، محطتى قطار كوم أمبو ودراو، للاطمئنان على عملية طرح تذاكر قطارات السكة الحديد وبيعها للمواطنين من خلال مصادرها الشرعية عبر شباك الحجز بمحطات السكة الحديد خلال فترة أجازة عيد الأضحى، والتصدى لمحاولات بيعها فى السوق السوداء استغلالاً لحاجة عدد كبير من الجمهور للسفر خلال فترة العيد.

رافق محافظ أسوان، المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، والمهندس حسين رشيدى مدير عام التشغيل بسكة حديد أسوان، وتفقدوا أعمال التطوير بمحطتى كوم أمبو ودراو، بجانب الاستماع للمشاكل والمعوقات التى تواجه المحطات والسكة الحديد داخل نطاق المحافظة.

كما شملت جولة المحافظ ومسئولى السكة الحديد، أيضاً تفقد نفق المشاة الجديد بمدينة كوم أمبو والذى يربط غرب محطة قطار كوم أمبو بشرقها، بتكلفة مالية بلغت 7,5 مليون جنيه.