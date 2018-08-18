لليوم السابع على التوالى.. حماية المستهلك ينفذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن"

كتب مدحت وهبة

يواصل جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضى عبد العطى رئيس الجهاز لليوم السابع على التوالى، تنفيذ مبادرة وطنية تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع، بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

كما سيقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة مقر جهاز حماية المستهلك اليوم السبت لمتابعة المبادرة التى أطلقها الجهاز "أسبوع فى حب الوطن"، الخاصة بحل جميع مشاكل المواطنين المتراكمة لدى الجهار خلال الفترة الماضية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أشاد بالمبادرة التى أطلقها جهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أن الجهاز قام بتفكير غير تقليدى للعمل على حل مشاكل المواطنين من خلال إقامة معسكر وبمشاركة مسؤلى كافة الشركات والجهات المشكو فى حقهم من المواطنين و استطاع الجهاز التعاون مع جميع الجهات من أجل خدمة المواطنين .