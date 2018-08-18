لطلاب الشهادات الفنية نظام 5 سنوات.. تعرف على كيفية تسجيل اختبارات القدرات

وائل ربيعى

فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات التى تتطلب طبيعة الدراسة بها ضرورة أن يكون الطالب متمتعاً ببعض القدرات والمهارات وهذه الكليات هي :-

1- كليات الفنون التطبيقية

2- كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون".

وتيسيراً على طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2018 والراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات، يقوم مكتب التنسيق سنوياً بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها حيث تم استحداث خدمة تسجيل اختبارات القدرات علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية .

وقرر المجلس الأعلى للجامعات بأن يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافى ( أ ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا التوزيع.

وتقرر فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة ( عمارة - فنون ) اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19/8/2018 حتى يوم الخميس الموافق 23 /8/ 2018.



(2) خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد ختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:- - يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الأتي:

1- رقم الجلوس والرقم السرى لطلاب المدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن( رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم السري) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن اداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن اداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات،وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الصناعية المتقدمة وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مره واحده لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مره أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .



(3) بيان بأماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة :- المحافظات أماكن أداء الاختبار التخصص القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ( جامعة حلوان ) النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست من خريجي المعاهد الفنية الصناعية الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية. كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مرسي مطروح – كفر الشيخ - البحيرة. كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط بني سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف 1- اختبارات كليات الفنون التطبيقية : 2 - اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة ) : المحافظات أماكن أداء الاختبار التخصص القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء. كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة) ( معماري ) فقط الاسكندرية البحيرة – مرسي مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط. كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة) المنيا – اسيوط –الوادي الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الاقصر – جنوب سيناء- بني سويف. كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا(عمارة) 3 - اختبارات كليات الفنون الجميلة ( فنون ) : المحافظات أماكن أداء الاختبار التخصص القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ( فنون ) المعهد الفني لترميم الآثار ( ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم اثار) الإسكندرية - البحيرة – مرسي مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ. كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون ) بني سويف - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون ) قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر( فنون)

(4)

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولا نهائيا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

ثالثا : شروط التقدم للاختبارات :

1. يسمح لجميع طلاب المعاهد الفنية ( الصناعية ) التقدم لأداء هذه الاختبارات.

2. سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و الحاصلين على مجموع نسبته 75% فأكثر من المجموع الكلى وبأسبقية المجموع ووفقا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات .

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2018( حداثة المؤهل).

4. أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .

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لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولا نهائيا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

ثالثا : شروط التقدم للاختبارات :



1. يسمح لجميع طلاب المعاهد الفنية ( الصناعية ) التقدم لأداء هذه الاختبارات.

2. سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات والحاصلين على مجموع نسبته 75% فأكثر من المجموع الكلى وبأسبقية المجموع ووفقا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2018( حداثة المؤهل).

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .