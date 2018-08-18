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قوة مدعومة من واشنطن تصد هجوما لداعش فى شرق سوريا

السبت، 18 أغسطس 2018 11:20 ص
قوة مدعومة من واشنطن تصد هجوما لداعش فى شرق سوريا طيران التحالف
أ ف ب
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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان السبت أن التحالف العربى الكردى المدعوم من واشنطن صد هجوما لتنظيم داعش الإرهابى على مبان تضم جنودا فرنسيين وأمريكيين فى موقع نفطى كبير فى شرق سوريا.

وصرح المرصد أن الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطى أحد أهم حقوق النفط فى سوريا فى شرق محافظة دير الزور.

وقال إن "حقل العمر الواقع فى القطاع الشرقى من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية هجوم لعناصر من تنظيم داعش على الحقل".

 

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