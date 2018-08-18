فيديو.. وزير الشباب رداً على اليوم السابع: سنقيل أي مسئول مقصر في عمله

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، إنه سيتم إقالة أي مسئول في مراكز الشباب يقصر في عمله ، كما أعطى تعليماته ل المحاسب أحمد الوكيل ، وكيل مديرية الشباب والرياضة ،والقائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بسرعة إبلاغه بالمقصرين أو المتغيبين عن عملهم.

وأضاف صبحي ، سيهتم بمراكز الشباب، وسيوفر لها الدعم لممارسة كافة أنواع الألعاب الرياضية ، ولا يقتصر النشاط على ممارسة كرة القدم فقط، ولابد من إعادة النظر في الاهتمام بالرياضة بشكل عام.

جاء ذلك رداً على اليوم السابع حول تشكيل لجان للمرور على مراكز الشباب لمعرفة مدى انضباط العاملين بها بالإضافة إلى شكوى الشباب من عدم ممارسة العديد من أنواع الألعاب الرياضية لعدم توفرها بمراكز الشباب، على هامش زيارة الوزير للمحافظة برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.