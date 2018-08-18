فيديو.. مصريان ضمن تفويج صحة المدينة لـ23 مريضا إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج

كتب محمد تهامى زكى

نجحت مديرية الصحة بالمدينة المنورة، فى تفويج 23 مريضًا فى مستشفياتها إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج، صباح اليوم، حاشدة جميع الإمكانيات الطبية والكوادر البشرية لخدمتهم والعناية بهم.

وأوضحت المديرية، أن عدد المرضى يتوزع على أربع مستشفيات، 8 منهم فى مستشفى الملك فهد، 6 فى أُحد، 4 فى الأنصار، ومريض واحد فى الميقات، ويحملون 5 جنسيات مختلفة 5 من الهند، 3 من إندونيسيا، 3 من باكستان، اثنان من مصر، اثنان من بنغلاديش وحاج واحد من بوركينافاسو والعراق والجزائر والبوسنة ونيجيريا وغينيا وفلسطين والصين.

#الصحة في #المدينة_المنورة تفوج (23) مريض بمرافقة فرق طبية متكاملة ومركبات إسعافية عالية التجهيزات إلى #المشاعر_المقدسة لأداء فريضة #الحج لهذا العام، وذلك ضمن جهود #المملكة_العربية_السعودية لخدمة ضيوف الرحمن من شتى أنحاء العالم. pic.twitter.com/RBLbsC0QH4 — صحة المدينة المنورة (@MOH_Madinah) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

وتكونت القافلة الطبية التى انطلقت صباحا من 32 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة أقلت المرضى، بالإضافة إلى 6 إسعافات خالية احتياطية وإسعافين متقدمين "عناية مركزة"، وكابينة أوكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة سعة 15 راكبا لنقل المرافقين وناقلة مركبات، وتضم 23 طبيبا من الكوادر الطبية وطاقما تمريضيا.

كما أوضحت المديرية أن جميع سيارات الإسعافات مزودة بتقنية الـ Gps وتتم متابعة مواقعها وتسارعها بشكل مباشر عبر غرفة التحكم والمراقبة بالمديرية.