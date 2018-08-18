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فيديو.. طفلة ٥ سنوات تشارك فى بطولة الشهيد المنسى للشطرنج

السبت، 18 أغسطس 2018 08:38 م
فيديو.. طفلة ٥ سنوات تشارك فى بطولة الشهيد المنسى للشطرنج حفصة حسين
كتبت منال العيسوى
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حفصة  حسين الطفلة التى لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والحاصلة على رابع مكرر فى بطولة الشطرنج الدوليه لعام ٢٠١٨ هى اصغر المشاركات فى بطولة الشهيد المنسى للشطرنج فى العاشر من رمضان والتى اصطحبها والدها للمشاركة فى البطولة ودفع رسوم الاشتراك لهما ..
 
 
وقفت حفصة  بكلماتها المتلعثمة فهى مازالت فى مرحلة رياض الاطفال وضمن المسجلين فى الاتحاد المصرى للشطرنج وتعد اصغر طفلة فى مصر تلعب لعبة الشطرنج تحكى خطة بابليون هكذا نطقتها وتقصد بها خطه نابليون ودخلة التركات وهى تلعب شطرنج وعمرها ٥سنوات اى منذ ٦ اشهر فقط .
 
يذكر انه بدءت منذ قليل فاعليات مسابقة الشهيد احمد منسى للشطرنج فى قاعة ربيع العمر بنادى الصفوة فى العاشر من رمضان بتسجيل ٣٠٠ لاعب من محافظات مصر من القاهرة لاسون من عمر ٥ سنوات  الى ٦٥سنه ، وقررت اللجنه المنظمة توزيع اللاعبين وتقسيمهم طبقا لاسبقية التسجيل فى المسابقة فتجد طفل فى عمر ١٢عام امام رجل يتجاوز الخمسين  ويتخلل الجولات التسعة راحة للاعبين ومن يجد نفسه بمفرده يسجل بالفوز لغياب الخصم 
 
جدير بالذكر انه بحضور الدكتور هشام الجندى رءيس الاتحاد المصرى للشطرنج والدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة ورءيس مجلس ادارة نادى الصفوة الرياضى المهندس عادل اسماعيل  
 

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