فيديو.. حفصة طفلة 5 سنوات تشارك فى بطولة الشهيد المنسى للشطرنج

حفصة حسين الطفلة التى لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والحاصلة على رابع مكرر فى بطولة الشطرنج الدولية لعام 2018 هى أصغر المشاركات فى بطولة الشهيد المنسى للشطرنج فى العاشر من رمضان، والتى اصطحبها والدها للمشاركة فى البطولة ودفع رسوم الاشتراك لها.

وقفت حفصة بكلماتها المتلعثمة فهى مازالت فى مرحلة رياض الأطفال وضمن المسجلين فى الاتحاد المصرى للشطرنج، وتعد اصغر طفلة فى مصر تلعب لعبة الشطرنج تحكى خطة "نابليون" لكنها نطقتها "بابليون"هكذا نطقتها وتقصد بها خطه نابليون ودخلة التركات وهى تلعب شطرنج وعمرها 5 سنوات اى منذ 6 أشهر فقط .

يذكر أنه بدأت منذ قليل فاعليات مسابقة الشهيد احمد منسى للشطرنج فى قاعة ربيع العمر بنادى الصفوة فى العاشر من رمضان بتسجيل 300 لاعب من محافظات مصر من القاهرة إلى أسوان من عمر 5 سنوات الى 65 سنة، وقررت اللجنه المنظمة توزيع اللاعبين وتقسيمهم طبقا لاسبقية التسجيل فى المسابقة فتجد طفلا فى عمر 12 عام امام رجل يتجاوز الخمسين ويتخلل الجولات التسعة راحة للاعبين ومن يجد نفسه بمفرده يسجل بالفوز لغياب الخصم.