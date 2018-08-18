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فيديو جراف.. تعرف على كلية العلوم جامعة سوهاج وأقسامها ودرجاتها العملية

السبت، 18 أغسطس 2018 07:06 م
فيديو جراف.. تعرف على كلية العلوم جامعة سوهاج وأقسامها ودرجاتها العملية جامعه سوهاج -ارشيفيه
سوهاج محمود مقبول
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نشرت جامعة سوهاج فيديوجراف يوضح ويستعرض التعريف بكلية العلوم بالجامعة، وعدد الأقسام والشعب الموجودة بها، بالإضافة إلى الشهادات التى تمنحها الكلية فى التخصصات المختلفة وكيفية الالتحاق بالبرامج الخاصة بالكلية.
 
وأشار الفيديو إلى أن الكلية تلتزم بإعداد خريج متميز فى العلوم الأساسية والتطبيقية يناسب سوق العمل وباحثين ذو كفاءة عالية للمساهمة مجالات البحث العلمى والتنمية، وتمنح الكلية درجة الباكلوريوس فى العلوم، وتتكون الكلية من أقسام الرياضيات والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والنبات وعلم الحيوان.

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