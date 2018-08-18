فيديو.. تعرف على أراء المواطنين بعد تنفيذ مباردة "كلنا واحد" لخفض أسعار السلع

كتبت : دينا الحسيني – تقرير عزوز الديب

توجهت "اليوم السابع" إلى بعض السلاسل التجارية والمحلات الكبرى لبيع السلع الغذائية لاستطلاع أراء المواطنين حول نتائج مبادرة "كلنا واحد" والتى أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهل حققت الهدف منها بالشكل الكافى فى تخفيض أسعار السلع الغذائية واللحوم بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

الحاجة أمينة قالت، إن "الأسعار داخل سلاسل المحلات التجارية أرخص بكثير من أسعار المحلات بالخارج، وجميع السلع متاحة"، وطالبت بتعميمها بجميع المحلات بالمناطق الشعبية.

فيما أكد أحمد مصباح أن أسعار السلع الأساسية كالأرز والمكرونة والزيت أقل بكثير من الأسعار بالخارج، بعد قيام وزارة الداخلية بإقناع التجار تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح ضئيل من تلك السلع.

بينما أكد أبو زياد أن جودة السلع الغذائية بالسلاسل التجارية الكبرى تفوق جودتها بالخارج نظراً للرقابة التموينية المشدده عليها.

وقالت هيام ربة منزل إن "الأسعار داخل السلاسل التجارية فى متناول الجميع بالمقارنة ببعض المحلات بالخارج التى يستغل أصحابها المواسم والأعياد لزيادة الأسعار بأعلى من السعر الرسمى، لولا رقابة شرطة التموين على تلك المحلات سنقع تحت رحمة هؤلاء الجشعين".

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه مساعديه بالاستمرار فى تفعيل المبادرة، بعقد عدة لقاءات مع عدد من مسئولى السلاسل التجارية الشهيرة وكبار التجار فى إرضاء المواطنين بالأسعار التي تم تخفيضها بنسبة تصل إلى 25%.