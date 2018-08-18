فى 17 معلومة.. كيف استعدت شركة مياه الأقصر لعيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الخط الساخن خلال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضمان تقديم أفضل خدمات وعدم انقطاع المياه خلال العيد.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، فى معلومات للقراء تفاصيل استعدادات شركة المياه لعيد الأضحى المبارك:

1. تم رفع درجة الاستعداد داخل الخط الساخن خلال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات

2. تم التأكيد المستمر على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول

3. متابعة خدمة الواتس أب بصفة مستمرة وصفحتى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وصفحة غرفة عمليات الخط الساخن 125 على موقع الفيس بوك

4. المتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفائتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد

5. المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات

6. متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه

7. متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل اختبار لمحولات الديزل

8. التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات خاصة (سيارات الطوارئ ومياه الشرب أو سيارات الكسح) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

9. التأكد من جاهزية فرق التسليك بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية .

10. إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والسيد مدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه

11. زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات

12. مراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر

13. إبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير ومراعاة عدم التكرار

14. التوزيع العادل للعاملين المكلفين بالخدمة العامة خلال فترة العيد لمواجهة أى تغيرات طارئة

15. التبليغ الفورى لإدارة التوعيه بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة

16. التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى

17. تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى - أو رقم 0952282406 - رقم 01147999752 من أى شبكة اتصالات أخرى.