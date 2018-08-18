فرقة توشكى بأسوان تمثل مصر بالمهرجان الثقافى الدولى بكازاخستان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشاركة فرقة توشكى للفنون التلقائية التابعة لفرع ثقافة أسوان، التابع لإقليم جنوب الصعيد فى فاعليات الدورة الثالثة العالمية للمهرجان الثقافى الدولى NOMAD المقرر إقامته فى قيرقزيا فى كازاخستان، وذلك فى الفترة من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2018.

تشارك الفرقة بعدد (11) عضو بقيادة محمد شريف محمد إدريس وهم "احمد صالح محمد محمود، صلاح أحمد محمد عبد الحليم، حمزة عبد الغفور محمد طه، إبراهيم صالح حسن عبد الفتاح، صابر شعبان محمود عبده، محمد جمال محمد فضل، عادل أحمد مكى على، رجب عبده محمد، شيماء حسن دهب، نظيرة منير عوض .

وتقدم الفرقة عدد من التبلوهات المستوحاه من البيئة النوبية "اسمر شيرتو "الغزل النوبى"، حمام الوادى، الفرحة، العمل والإنتاج الزراعى، الاراجيد.