video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عملية عسكرية واسعة للجيش اليمنى فى البيضاء بدعم من التحالف

السبت، 18 أغسطس 2018 10:33 ص
عملية عسكرية واسعة للجيش اليمنى فى البيضاء بدعم من التحالف الجيش اليمنى
كتبت إيمان حنا
إضافة تعليق

قاد الجيش اليمنى، مدعوما بقوات التحالف العربى لاستعادة الشرعية، عملية عسكرية واسعة، اليوم، فى محورى قانية وفضحة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وتمكنت قوات الجيش خلال ساعات من تحرير مواقع الخدار السود بجبهة قانية، ومواقع لشاه والجزع وباحواص واشعاب الوعل بجبهة فضحة، وتتقدم نحو ظهر البياض.

وأوضحت مصادر يمنية أن طائرات التحالف شنت أكثر من 8 غارات وأحرقت آليات ومعدات حربية لميليشيات الحوثى فى منطقة اليسبل بقانية، وقد استهدفت طائرات التحالف بأربع غارات معسكر الفريجة، الواقع فى منطقة شعب بمديرية أرحب، و8 غارات على مخابئ أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ فى منطقة الغرزة بمديرية همدان شمال صنعاء.

وفى محافظة عمران استهدفت طائرات التحالف معسكراً تدريبياً ومخابئ منصات صواريخ للميليشيات فى جبل المسلوق الواقع بمديرية حرف سفيان على الحدود مع محافظة صعدة.

وتأتى هذا الغارات بعد ساعات على إعلان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركى المالكى، أن الانقلابيين أطلقوا صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضى السعودية من محافظة عمران.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انقذوا أطفال اليمن.. "سلام بلا حدود الدولية" تطلق حملة ضد التجنيد..مسئولة بالمنظمة: 23 ألف طفل أجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات ويجندون اليمنيات.. إحدى نساء تعز: الحوثى أطلق على النار أثناء تهريبى الأدوية

الأمم المتحدة ترسل دعوة لحكومة اليمن والحوثيين لحضور محادثات سلام بجنيف 6 سبتمبر

نائب رئيس اليمن يثمن دعم التحالف لحماية الهوية اليمنية

اليمن

اخبار اليمن

التحالف العربى

البيضاء

عملية عسكرية باليمن




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة