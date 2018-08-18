عملية عسكرية واسعة للجيش اليمنى فى البيضاء بدعم من التحالف

كتبت إيمان حنا

قاد الجيش اليمنى، مدعوما بقوات التحالف العربى لاستعادة الشرعية، عملية عسكرية واسعة، اليوم، فى محورى قانية وفضحة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وتمكنت قوات الجيش خلال ساعات من تحرير مواقع الخدار السود بجبهة قانية، ومواقع لشاه والجزع وباحواص واشعاب الوعل بجبهة فضحة، وتتقدم نحو ظهر البياض.

وأوضحت مصادر يمنية أن طائرات التحالف شنت أكثر من 8 غارات وأحرقت آليات ومعدات حربية لميليشيات الحوثى فى منطقة اليسبل بقانية، وقد استهدفت طائرات التحالف بأربع غارات معسكر الفريجة، الواقع فى منطقة شعب بمديرية أرحب، و8 غارات على مخابئ أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ فى منطقة الغرزة بمديرية همدان شمال صنعاء.

وفى محافظة عمران استهدفت طائرات التحالف معسكراً تدريبياً ومخابئ منصات صواريخ للميليشيات فى جبل المسلوق الواقع بمديرية حرف سفيان على الحدود مع محافظة صعدة.

وتأتى هذا الغارات بعد ساعات على إعلان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركى المالكى، أن الانقلابيين أطلقوا صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضى السعودية من محافظة عمران.