طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن تشهد البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 33 والصغرى 26 .