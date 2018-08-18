video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طالبان تدعو أمريكا لإجراء محادثات لإنهاء الحرب بأفغانستان

السبت، 18 أغسطس 2018 09:31 ص
طالبان تدعو أمريكا لإجراء محادثات لإنهاء الحرب بأفغانستان الأمن الأفغانى
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوندزاده، الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات "الوصول إلى التفاهم" لإنهاء الحرب الجارية فى أفغانستان.

وقال أخوندزاده، فى فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن طالبان لا تزال تشدد على منطق التفاهم وتدعو الولايات المتحدة إلى المحادثات بدلا من استخدام القوة.

وأضاف أن السبيل الوحيد لضمان النهاية الكاملة والشاملة للحرب الجارية هو إنهاء احتلال أفغانستان، إذ يرى أن الصراع الجارى مرتبط باحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان وأن حركة طالبان تدعو لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لإنهاء الحرب.

يأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة لبدء محادثات سلام داخل أفغانستان وبقيادة أفغانية بين طالبان والحكومة الأفغانية، على الرغم من تأكيد طالبان مرارا رفضها أي محادثات مع الحكومة الأفغانية والحوار فقط مع الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من اعتراف الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني في فبراير الماضي بحركة طالبان كحركة سياسية في محاولة منه لتمهيد الطريق لإجراء محادثات السلام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول أممى يزور أفغانستان لتأبين ضحايا الإرهاب

مقتل 6 فتيات فى انفجار شرق أفغانستان

مسلحون يهاجمون مركزا تابعا للمخابرات فى أفغانستان

أفغانستان

طالبان

الولايات المتحدة

حرب أفغانستان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة