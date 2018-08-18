طالبان تدعو أمريكا لإجراء محادثات لإنهاء الحرب بأفغانستان

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دعا زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوندزاده، الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات "الوصول إلى التفاهم" لإنهاء الحرب الجارية فى أفغانستان.

وقال أخوندزاده، فى فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن طالبان لا تزال تشدد على منطق التفاهم وتدعو الولايات المتحدة إلى المحادثات بدلا من استخدام القوة.

وأضاف أن السبيل الوحيد لضمان النهاية الكاملة والشاملة للحرب الجارية هو إنهاء احتلال أفغانستان، إذ يرى أن الصراع الجارى مرتبط باحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان وأن حركة طالبان تدعو لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لإنهاء الحرب.

يأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة لبدء محادثات سلام داخل أفغانستان وبقيادة أفغانية بين طالبان والحكومة الأفغانية، على الرغم من تأكيد طالبان مرارا رفضها أي محادثات مع الحكومة الأفغانية والحوار فقط مع الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من اعتراف الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني في فبراير الماضي بحركة طالبان كحركة سياسية في محاولة منه لتمهيد الطريق لإجراء محادثات السلام.