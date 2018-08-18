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ضبط 9 قضايا تموينية بحملة أمنية بالقليوبية

السبت، 18 أغسطس 2018 02:38 م
ضبط 9 قضايا تموينية بحملة أمنية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب نيفين طه
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تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 9 قضايا  تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

 

كما تمكنت الحملة من تحرير  قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع، و5 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، وتحرير قضيتى فى مجال الغش الغذائى والسلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتجميع الدقيق المدعم.

 

 

 


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