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ضبط 3 جزارين لبيعهم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

السبت، 18 أغسطس 2018 11:45 ص
ضبط 3 جزارين لبيعهم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة جزارين - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة ـ جمال أبو الفضل
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شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "م ز ال" 38 سنة صاحب محل جزارة كائن بمدينة أبوالمطامير لذبحه خارج المجزر الحكومى وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآمى،  وضُبط بحوزته كمية 85 كيلو لحوم فاسدة، وضبط "أ ال م" 43 سنة صاحب محل جزارة كائن بمدينة النوبارية  لذبحه خارج المجزر الحكومى ووعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تمكنت الحملة من ضبط "خ ج م" 40 سنة صاحب محل جزارة كائن بمدينة النوبارية لقيامه بالذبح خارج المجزر الحكومى، وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط "س ع م" 42 سنة صاحبة مخبز بلدي مدعم بمركز ايتاي البارود لتجميعها دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزتها كمية  100  كيلو دقيق بلدي مدعم.

 


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