ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تماثيل فرعونية خلال كمين أمنى بمركز أبو تشت بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي قبل تهريبه تماثيل يشتبه في أثريتها، وذلك داخل سيارة ملاكي، أثناء مرورها بالقرب من كمين قرية الكرنك التابع لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.



وتلقي اللواء مجدي القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد صادق فتحي، من قوة المباحث من ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية بأرقام - 2354 - ف . ق . ص، ملاكي الأقصر، يستقلها كلاً من "محمد . ع . ا"، و"أنور . ش . ا"، وشخص بدون بطاقة هوية، وبتفتيشها تم ضبط تمثالين أثريين يشتبه في أثريتهم، وذلك أثناء مرور السيارة بالقرب من الكمين الأمني لقرية الكرنك بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.





وتم تحرير محضر رقم 4546 إداري مركز أبو تشت، وعرض المتهمين علي النيابة العامة، وقررت النيابة انتداب خبير من الآثار لبيان أثرية التماثيل من عدمه.

