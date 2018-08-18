صور... وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت رياضية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، نادى كفرالشيخ وموقع انشاء المول والفندق الرياضي على مساحة 1000م2 بتكلفة 24 مليون جنيه، وتفقدا موقع إنشاءات نزل الشباب الجديد على مساحة 500م2 مكون من خمس طوابق به قاعة مؤتمرات ومسرح و60 غرفة.

كما قاما بافتتاح تطوير ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بطابقين وجارى تطوير الطابق الثالث، بتكلفة مليون نصف، وافتتاح تطوير قاعة الشباب والرياضة بتكلفة 2.5 مليون جنيه، لتسع لـ 1000 شخص، وتطوير معسكر الشباب والرياضة بمصيف بلطيم بتكلفة 2 مليون جنيه.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، "تشرفت بزيارة محافظة كفرالشيخ، ووجدت حبا من الناس لقيادة المحافظة اللواء السيد نصر، والذى له نجاحات مشرفة في كافة القطاعات وخاصة الشباب والرياضة"، مقدماً التحية للشباب المحب لبلدهم، وأن الدولة في أمس الحاجة لجهود الشباب، وخاصة مع التحديات والحروب الفكرية وحروب الاقتصاد والمعلومات، ونبحث عن أصحاب الفكر والإبداع، وندعم إقامة المشروعات الصغيرة للشباب بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق عائد اقتصادي للشباب، ونعمل على توسيع قاعدة الرياضة والاهتمام بالأندية ومراكز الشباب، لتحقيق التنمية الرياضية، لافتاٍ إلى أن هناك حجما كبيرا من الإنشاءات الرياضية بكفرالشيخ، وهذا عمل مميز، ونحتاج لترسيخ استراتيجية بناء الإنسان من خلال مراكز الشباب بالتعاون مع التربية والتعليم والجامعات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بقاعة الشباب الرياضة بكفر الشيخ بشباب المحافظة، واستمعا لمقترحاتهم، والإجابة على تساؤلاتهم، بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد احمد، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والدكتور خالد الهلالي، والمحاسب محمد عبيدي، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة_رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، واللواء اسماعيل الفار، وكيل الوزارة_ رئيس الإدارة المركزية الرياضية، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب احمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.

واستمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ لمقترحات الشباب والإجابة على أسئلتهم، وكانت حول تطوير ودعم مراكز الشباب ورعاية الموهوبين والناشئين وتدريب برلمانات طلائع الشباب، والأنشطة الرياضية، والتفاعل معها، والتوعية والندوات السياسية بمراكز الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تطوير الأندية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقوم الوزارة بتطوير ودعم مراكز الشباب بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، لتحقيق رؤية الدولة بمشاركة الشباب والنواب، لتحقيق التنمية الرياضية.

وقال محافظ كفرالشيخ، تم تطوير صالة ألعاب النزل بتكلفة 5 ملايين جنيه، وحمام السباحة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وتنفيذ ملعب وحمام السباحة بالحامول، وإقامة حمام سباحة تدريبي بنادي بيلا الرياضي، وغيرها من الأندية الرياضية، وفى مجال مراكز الشباب تم تطوير مركز شباب كفرالشيخ وميت علوان وأريمون وسيدى سالم وقبريط بفوة ومركز شباب قلين، ومركز شباب الرملة بسيدي غازي، ومركز شباب 36 بالحامول، وغيرها من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم رفع كفاءة الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة وإزالة المعوقات وتحديد الأولويات وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة لتحقيق طموحات وآمال أهالي كفرالشيخ وتنفيذ خريطة عمل خلال 6 اشهر القادم مرحلة أولى ومرحلة ثانية خلال عام حتى تسليم جميع مراكز الشباب وتوفير كافة احتياجاتهم وتوفير الدعم المالي المناسب وتحقيق موارد ذاتية للأندية الرياضية بمشاركة القطاع الخاص أيضا دعم مراكز الشباب وانهاء أعمال تنفيذ فندق ومول نادى كفرالشيخ للنهوض بقطاع الشباب والرياضة.

وأكد أن الدولة تسعى جاهدة لبناء وتقدم الإنسان وخاصة الشباب من خلال تنميتهم وزيادة وعيهم الثقافي والسياسي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً خلال الفترة القادمة واعتبار أن تنمية الإنسان هي أهم ركائز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الشباب هم العامل الرئيس لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والفكرية مشيراً إلى أهمية تنشيط دورات إدارة الشباب خلال فصل الصيف بإقامة الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم باعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.

وتضمن اللقاء عددا من العروض الرياضية منها عرضا لفريق الجمباز الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء كرم وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ الشباب الفائزين بماراثون المشي والجري لمسافة 5 كم الذى أقيم اليوم، ومنح 16 فائز بالمشاركة بالمعسكر الرياضي بمدينة شرم الشيخ مجاناً، فضلاً عن تكريم المتميزين رياضياً.



محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يفتتحان عدد من المنشآت



وزير الشباب والرياضة والمحافظ يتفقدان نادي كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب واغلرياضة خلال لقاء الشباب



الحضور من الشباب بالملتقى



بعض العروض الرياضية امام الوزير