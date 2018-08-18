صور.. مدير استاد الإسكندرية: سنقيم متحف لتاريخ الرياضة المصرية بكل العصور

الإسكندرية- هناء أبو العز

أحلام وأمنيات كثيرة تنتظر استاد الاسكندرية التاريخى، الذى افتتحه الملك فؤاد سنة 1929، بعد أن تم جمع التبرعات له من عدد من الأمراء ورجال الدولة والأعيان وقتها ليكون أول ستاد مصرى أفريقيى، وشهد الكثير من البطولات الرياضية التى انفردت بها مصر منها مثل الدورة الأولى لألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1951، ودورة الألعاب العربية الأولى، سنة 1953، وبطولة كأس الأمم الإفريقية، وبطولة كأس العالم للناشئين.

استاد الاسكندرية الذى حفظ التاريخ تراثه وحكاياته وشهد بطولات بطل العالم محمد كلاى، وزاره الملوك والرؤساء، يتسلط عليه الضوء من جديد، خاصة بعد زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وشدد على تراثية وتاريخ الاستاد الذى يجب الحفاظ عليه.

أمنيات بتطوير الاستاد وإعادته للضوء مرة أخرى، بعد أن سحب ستاد برج العرب منه البساط، وما بين إنشاء متحف يجمع كل آثار الألعاب الرياضية منذ زمن فرعون مصر، وبين إنشاء نصب تذكارى لشهداء الرياضة، يتحدث الدكتور شريف سعد والذى تولى منصبه منذ 4 سنوات مديرًا لاستاد الاسكندرية الدولى الرياضى، لليوم السابع ..

• حدثنا عن زيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاستاد الاسكندرية؟

لم تكن المرة الأولى التى يزور فيها الوزير الاستاد، فقد زاره من قبل حين كان مساعدًا للوزير، ويعلم جيدًا مكانة الاستاد وتاريخه التراثى والرياضى بالنسبة للسكندرية بوجه خاص والمصريين والعالم أجمع، ولذلك شدد فى هذا اللقاء على أهمية التركيز على تطوير الاستاد وفتح صالاته المغلقة.

• وماذا عن اللجنة التى أعلن وزير الشباب عن زيارتها لاستاد الاسكندرية، للوقوف على احتياجاته؟

هى مجرد زيارة من زملاء فى ستاد القاهرة للتعديل فى البرنامج الخاص بنا وتم التقابل مع المهندسين وأكدوا أن البرنامج الذى نستخدمه لا يختلف كثيرًا عن المستخدم فى ستاد القاهرة، ولكن ملعبنا كان مجهد بسبب استخدامه ل5 أو 6 مباريات بالتتابع..

• ماذا عن صالة الباسكت فى ستاد الاسكندرية؟

رياضة الباسكت هى اللعبة الشعبية الأولى عند السكندريين، ولها تاريخ كبير فى أفريقيا كلها، ولكن الصالة مغلقة منذ فترة طويلة، بسبب عدم صلاحيتها وحاجتها إلى تمويل وميزانية خاصة بالتطوير، والوزير بعد زيارته قرر تطوير الصالة على مرحلتين تستمر لمدة عامين، وإعادة فتحها مرة أخرى، كما أن هناك مقترح لإنشاء متحف فوتوغرافى لتاريخ الباسكت فى مصر وافريقيا كلها داخل الصالة المغطاة باعتبارها أول صالة تنشأ فى مصر.

•ماذا عن الصالة التى كان يلعب ويتدرب بها العالمى محمد على كلاى؟

صالة الألعاب الفردية أو صالة المنازلات التى أنشات 1951 لاستضافة العاب البحر المتوسط، ولعب على أرضها محمد على كلاى، وضمت الكثير من نجوم مصر وافريقيا والوطن العربى، سيتم العمل على تطويرها بوعد من الوزير.

ماذا سيتم أيضًا فى التطوير؟

نحن بصدد إنشاء ملعبين خماسي، بعد أن استرددنا جزء من الاستاد التى كانت الشرطة المركبية قد حصلت عليه فى وقت ما، وسنخصص فيه ملعبين بموافقة محافظ الاسكندرية أحدهما ملعب خماسى نجيل صناعى، وآخر اكيررليك خماسى متعدد لاستضافة دورى الشركات والبطولات، وسيتم عمل تراك بطول 200 متر، لتدريب العاب القوى المدارس ومراكز الشباب فيه حتى لانستهلك الملاعب الجديدة، بالإضافة إلى تطوير مدخل الاستاد والجزيرة الوسطى، والبوابة الرئيسية وغيرها.

• لماذا سحب ستاد برج العرب البساط من ستاد الاسكندرية الدولى؟

لدواعى أمنية، فأصبح من السهل لدى الأمن تأمين منطقة خالية من السكان، والتى يتواجد فيها ستاد برج العرب، بشكل أفضل من تأمين ستاد فى وسط المدينة، مع اننا يطبق عليها شروط استقبال الجماهير وقمنا بتجربة أمنية لإخلاء الاستاد الذى يسع 13 ألف كرسى، فى فترة من 5 إلى 6 دقائق، بعد أن راعينا شروط الإخلاء ومساحات الممرات مع عدد الكراسى، بالاضافة إلى أن الاشتراطات الامنية مستوفاة بالكامل و هى 4 بوابات الكترونية والكاميرات و انابيب الدخول من الخارج.

• هل قدمتم مقترح بالاستثمار الرياضى فى ستاد الاسكندرية؟

بالفعل قدمنا مقترح بصدد تسليمه للوزير، وهو الاستثمار التجارى مقابل الاستمار الرياضى ، بمعنى ان الوزارة طرحت مجموعة من حمامات السباحة بنظام "p.o.t" والمتمثل فى إعطاء المستثمر حق استغلال لمدة 15 او 20 سنة حسب مدة الانتفاع مقابل جزء بسيط يدخل للهيئة ، ولكن اقتراحنا هو أن هناك مساحة أرض فضاء ملحقة بالاستاد ، مخصصة لعمل مول تجارى عليها أو مقرات بنوك، أو مطاعم وكافيهات، مقابل قيام المستثمر، بإنشاء حمام سباحة مساحة 50 متر، ومبنى لمناطق الاتحادات، وفندق مكون من طابقين ، وقاعات مؤتمرات واجتماعات فى الدور الارضى ، يقوم الاستاد بإدارتهم وبهذا يكون الاستثمار الرياضى أفضل.

• وأين وصل هذا المقترح الآن؟

تناقشت مع مجموعة من ادارة الاستثمار فى الوزارة، ونقوم حاليًا بتجهيز مذكرة للعرض على الوزير، لحلها.

هل هناك تعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لاستقبال الطلاب؟

لقد استضفنا بالفعل اختبارات الموهوبين بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية وبتوصيات من رئاسة الجمهورية على مدار شهر ، بالإضافة الى تنظيم حفلات التخرج والمدارس والجامعة و لبعض الكليات وهناك تعاون تام مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية.

وماذا عن ذوى الاحتياجات الخاصة؟

أنشأنا جمانيزوم خاص بالمعاقين لأول مرة منذ 4 سنوات لم يكن فى الاستاد سوى جيم واحد والآن أصبح هناك ٤ أحدهما مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، والثانى مخصص للحكام ، و حيم للسيدات واخر للرجال، وأدخلنا نظام الكروس فيت واجرناه بحق انتفاع لخدمة جماهير الإسكندرية، باسعار اقل كثير عن الصالات الرياضية الخاصة، وسيتم افتتاحهم فى 17 نوفمبر وهو عيد تأسيس الاستاد.

كيف تفكر فى استغلال سور الإسكندرية القديم الموجود داخل الاستاد؟

نعم لدينا البوابة الشرقية لسور الاسكندرية القديم، و حصلت على موافقة اللجنة الدائمة للآثار، لإنشاء متحف لتاريخ الرياضة المصرية وأخذت الموافقة لتجميع الاثار الرياضية الموجودة فى متاحف مصر كلها فى العصور الفرعونى والرومانى واليونانى ولكن الدراسة وحدها تتكلف 300 الف جنيه، لذا نحتاج للتمويل.