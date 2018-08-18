صور ..مديرية أمن سوهاج تطلق مبادرة "معا من أجل التنمية" للسلع

سوهاج - محمود مقبول

قامت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال مساعد أول الوزير لوسط الصعيد، ورئاسة اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، بالتنسيق مع الغرفة التجارية برئاسة المهندس أحمد النظار، بإطلاق أول فاعليات مبادرة وزارة الداخلية "معا من أجل التنمية" من خلال افتتاح 20 منفذاً لبيع اللحوم والسلع بمختلف مراكز المحافظة، وتم استهداف القرى الأكثر إحتياجا.

وشهد إنطلاق المبادرة اللواء حسن محمود حكمدار المديرية، والعميد عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد نصحى مدير مباحث التموين، وعدد من القيادات الأمنية وقيادة الغرفة التجارية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار لتأكيد وصول السلع للمواطنين بجودة عالية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل، واستكمالًا لخطة الوزارة التى تتضمن فى أهم عناصرها، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح مدير الأمن، أن عدد السيارات التى وفرتها المديرية للتوزيع وبيع السلع، كانت 20 سيارة متنقلة لبيع اللحوم البلدى، واللحوم المستوردة، والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة، حيث وصل سعر الكيلو للحوم البلدية 90 جنيها، والمستورد 45 جنيها، وأن هناك حملات مكبرة من مباحث التموين بالتنسيق مع رجال الرقابة التموينية لضبط الأسواق، خلال فترة الأعياد وطوال العام، من أجل حصول المواطن على سلع بأسعار مناسبة تلبى احتياجاته.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن هناك تنسيقا بين محافظة سوهاج برئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ومديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، والوحدات المحلية وبين الغرفة التجارية، وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة، وأن الغرفة دائما ما تتعاون مع الجميع من أجل توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وتضع التجار الكبار دائما فى أمام المسئولية الاجتماعية، وعدم رفع الأسعار وأن الغرفة فى كافة المناسبات تقوم بتقديم كل ما لديها من إمكانيات وخبرات فى سبيل وصول المنتجات بجودة عالية وبأقل الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن البسيط.



مبادرة معاً من أجل التنمية للسلع المنخفضة بسوهاج



مبادرة معاً من أجل التنمية للسلع المنخفضة بسوهاج



مبادرة معاً من أجل التنمية للسلع المنخفضة بسوهاج