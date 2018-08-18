صور.. محافظ بورسعيد يعطى إشارة بدء مبادرة الشباب "هنضف بلدنا"

بورسعيد - السيد فلاح

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مبادرة شباب المحافظة "هنضف بلدنا"، والتى يتبناها عدد من أبناء المدينة المخلصين من أجل إعادة بورسعيد كجوهرة لمدن مصر والبحر المتوسط، من حيث النظافة والجمال.

وأعرب محافظ بورسعيد، خلال لقائه مع الشباب، قبل إنطلاق عملية التنفيذ، عن سعادتة الكبيرة بالروح الإيجابية لهذه المجموعة من الشباب، والتى تعتبر نموذجا وقدوة للإنسان المنتمى والمحب لبلدة.

وطالب الغضبان، أن يظهر الشباب هذه الروح الإيجابية خلال أداء مهمتهم بحسن التعامل مع المواطنين، حتى تؤدى المبادرة هدفها ويعرف الجميع مدى الروح والتفاعل الإيجابى من أبناء بورسعيد، تجاه مدينتهم وأهلهم من المجتمع البورسعيدى.

وأكد المحافظ، للشباب أنه سيتابع تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وأعطى توجيهاته لكل من رئيس حى الزهور والضواحى، والتى ستنطلق المبادرة منهم بتقديم كل أوجه الدعم والتعاون لشباب المبادرة، وتوفير كل أسباب النجاح لها.

كما أعرب عن أملة أن تجتذب المبادرة مجموعات أخرى من أبناء بورسعيد، لتغطى المدينة بأكملها .



محافظ بورسعيد وشباب مبادرة هنضف بلدنا



محافظ بورسعيد وشباب مبادرة هنضف بلدنا



محافظ بورسعيد وشباب مبادرة هنضف بلدنا

محافظ بورسعيد وشباب مبادرة هنضف بلدنا