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صور.. مبادرة من أهالى الليسا الجمالية بالدقهلية لتخفيف أعباء الزواج وإلغاء زفة العروسة

السبت، 18 أغسطس 2018 01:30 م
صور.. مبادرة من أهالى الليسا الجمالية بالدقهلية لتخفيف أعباء الزواج وإلغاء زفة العروسة جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب
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اجتمع أهل قرية الليسا الجمالية التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب نادر محى الدين نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية، بمركز الشباب بالليسا، لتشكيل مجلس حكماء من كبار العائلات بالقرية لمناقشة مبادرة لتخفيف أعباء الزواج عن كاهل الأسر والشباب.

 

جاء وذلك بعد أن أثار غضبهم ما اسموه زفة العفش للعروسة والتى وصلت مؤخرا إلى تجهيز 2 نيش و3 ثلاجة و3 غسالة فى الزوج للعروسة الواحدة، ومقابل ذلك ارتفاع نسب الطلاق وضعف نسب الإقبال على الزواج، بسبب المغالاة التى تحدث فى الزواج.

 

وأعلنت القرية أنه عن تشكيل مجلس حكماء من كل عائلة شخصان للعمل على اتمام تلك المبادرة، مع اتخاذ إجراءات صارمة تمنع تلك الظاهرة، وذلك لأن وصل تكلفة جهاز العروسة الواحدة  فى الفترة الأخيرة إلى 500 ألف جنيه.

 

واستقبل الأهالى الفكرة بترحاب كبير وعزيمة على تطبيقها وتعميمها فى الجمالية والمراكز المجاورة لها، وشهدت المبادرة تواجد قوى للشباب، وحضور بالمؤتمر.

 

وقال المحاسب نادر بشير نائب رئيس المدينة إن الأهالى يستقبلون الفكرة بجدية ويعملون على تطبيقها فى أسرع وقت.

 

ومن جانبه قال محمد الزهار أحد الأهالى إن هناك رجالا بالسجون يقضون عقوبة بسبب زيجات بناتهم فى قضايا شيكات لأنهم بعد زواج البنات أصبحوا غير قادرين على سداد المديونية، وخصوصا مع ارتفاع الأسعار والمعيشة.

 

ومن جانبهم، أكد أهالى ليسا الجمالية أن مجلس الحكماء سيبدأ عمله فى أقرب وقت، مع تعميم الفكرة وتطبيقها أيضا فى أقرب وقت، بعد أن لاقت استحسانا وقبولا بين الأهالى والهدف هو تقليل تكاليف الزواج على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأهاليهم وتيسير الأمور عليهم.


 

 


 

 


 

 


 

 


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