صور.. لجنة لمعاينة كوبرى الشيخ مبارك العلوى بكفر الشيخ قبل افتتاحه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبد القادر، مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى بالبرلس، للتعرف على مدى مطابقته للمواصفات ومدى سلامته، وإبداء الملاحظات قبل افتتاحه.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام طه، مدير عام صيانة الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبار، والمهندس أيمن متولى، مدير عام الإنشاءات، والمهندس أسامة شاكر، مهندس المشروع ، والمهندس أحمد شعراوى، مهندس بشركة سامكو الشركة المنفذة للمشروع، بالتنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكبارى بالمحافظة .

وأكد طلعت عبدالقادر رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن الملاحظات المبدئية لأعضاء اللجان المشكلة لمعاينة موقع كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى، تؤكد عدم وجود مشاكل فى التصميم والتنفيذ والمتابعة، وأن تقرير اللجان الفنية ستكون شفافة وواضحة ولن تغفل أو تتجاهل شيئاً .

وأضاف مساعد المحافظ، أن اللجنة المشكلة للمعاينات الفنية والهندسية أكدت خلال أعمال معاينة الكوبرى على مدى سلامته ومطابقته للمواصفات الهندسية ،و تبين من خلال المعاينة مطابقة الكوبرى للمواصفات الهندسية والمعاير والتقنيات الفنية والإنشائية ، وتم الاتفاق على عمل إختبارات للأحمال قبل وعند التسليم .

ومن جانبه، أكد المهندس عصام طه، مسئولى هيئة الطرق والكبارى، أن الكوبرى سيساهم أيضاً فى تحقيق السيولة المرورية، مع توفير الوقت والمجهود على السائقين والعابرين للطريق الدولى الساحلى شرقاً وغرباً، والحد من الحوادث التى تحدث بسبب تقاطع الطرق السريعة مع الطرق السطحية، كما شهدت مصرنا الغالية مؤخراً بقيادتها الحكيمة والرشيدة، إفتتاح العديد من المشروعات التنموية العملاقة وخاصةً بقطاع الطرق والكبارى بمختلف محافظات الجمهورية.