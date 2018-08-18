صور.. فرقة كركلا للرقص تفتتح مهرجانات بيبلوس الدولية شمال بيروت

جبيل (رويترز)

استوحت فرقة كركلا اللبنانية للرقص تواريخ المدن لترسم بأجساد راقصيها لوحة فنية على خشبة مسرح مهرجانات بيبلوس الدولية فى عمل فنى مبهر تحت عنوان (فينيقيا الماضى والحاضر).

وعلى خشبة بيبلوس تناغمت حركات راقصين وراقصات استعادوا برشاقة أولى الخطى البشرية ومزجوها مع خطى عصرية تحاكى يومنا هذا.

وأدار هذه الخطوات المخرج إيفان كركلا بتصميم تولته شقيقته الفنانة اليسار كركلا استلهاما من نص والدهما المؤسس عبد الحليم كركلا.



فرقة كركلا للرقص

وشاركت فى العمل المسرحى الراقص الفنانة هدى حداد شقيقة فيروز والفنان جوزيف عازار اللذان يعتبران من أبرز الوجوه الفنية على مسرح الأخوين رحبانى فى القرن الماضى.

وقال المخرج إيفان كركلا إن المسرحية تعكس واقع مدينة جبيل التى تطورت فى حضارتها وفى علاقاتها مع محيطها.

وأضاف فى مقابلة مع رويترز قبل عرض المسرحية فى جبيل "المسرحية التى نقدمها اليوم هى مسرحية غنائية راقصة تجمع ما بين تاريخنا الماضى وتاريخنا الحاضر".



جانب من أداء الفرقة

وأشار إلى أن هذا أول عمل بين لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية وفرقة كركلا مضيفا "أحببنا أن نأتى بعمل مستوحى من المدينة، مستوحى من تاريخ المدينة، مستوحى من هذا المكان الرائع. ودخلنا على التاريخ الفينيقى وهذا الجزء اسمه تاريخ فينيقيا الماضى، وفى تاريخنا الحاضر نحن ندخل إلى تاريخ أجدادنا وعاداتنا الفولكلورية وتقاليدنا والمسرح اللبنانى".

وعبر عن فرحته الكبيرة بأن يكون فى مدينة جبيل لأول مرة، وقال إن هذا العمل "يليق بجبيل".

وتوافقت ألوان أزياء الراقصين مع تطويع المؤثرات البصرية والصوتية وتجمعت كل العناصر التكنولوجية فى خدمة المشهد الفنى الراقص.

وفى خلفية المسرح حضرت على شاشة عملاقة صور للآثار الفينيقية التى تم اكتشافها فى جبيل وتعرض حاليا فى المتحف الوطنى اللبنانى.

وتفاعل الحضور رقصا وتصفيقا مع العرض، وقالت نتالى نصر التى حضرت العرض لرويترز إن المسرحية جاءت كعرض كامل من كل النواحى.



جانب من أداء فرقة كركلا للرقص

وأضافت "من خلال هذه القطعة من خشبة المسرح عم يحكوا عن الوضع بلبنان كيف كان من زمان وكيف بعدو هلق بس (لكن) هنى ملخصينو بقلب ضيعة بدل ما يكون بلد، عم يحكوا عن ضيعة وبكل رقصة عم بيكون فيه مساج (رسالة) مباشرة للقصص الى صايرة بلبنان إن كان من طمع ووسايط والمستويات الاجتماعية، أنا لقيتو كامل مكمّل مع الرقص والموسيقى والخطوات والملابس، كلو مظبوط".

وقالت شانا حرب وهى طبيبة أسنان "العرض بيعقد، أنا معودة أحضر كركلا من أنا وصغيرة، تعودنا على عادات وتقاليد ودبكة".

لكن رأيا آخر للصحفى فى تلفزيون لبنان بيار البايع أخذ على فرقة كركلا استعادتها مسرحية كانت عرضت قبل ذلك فى مهرجانات بعلبك الدولية وقال لرويترز "عم بنشوف نفس المسرحية يلى شفناها عام 2009 ببعلبك مع فارق غياب عاصى الحلانى والين لحود".



فرقة كركلا للرقص فى لبنان

غير أن الناقد الفنى بيار أبى صعب رئيس صحيفة الأخبار اللبنانية نفى أن يكون هذا العرض مكررا وقال إن عبد الحليم كركلا المؤسس هو الذى صنع صفحة مشرقة من صفحات الرقص العربى الحديث المعاصر.

وقال "كركلا من التسعينات أخذ كليشه (شكلا محددا) وعم يشتغل عليه وهو الإبهار عبر قصة ضخمة وتقنية كبيرة. فى العرض هناك شاشة شاهدنا عليها معابد وتقنية التحريك (انيميشن) يعنى فى شخصيات ترقص على المسرح وفى شخصيات مثلها ترقص على الشاشة وكأنهم امتداد لبعض. كل هذا الابهار التقنى والابهار بالملابس".

وأشاد بدور اليسار كركلا فى تصميم الرقص وقال إنها "قادرة على الإبداع وتخلق مفردات حلوة إلى أن تتشابك أيدى الجميع على الدبكة فنرى كركلا التقليدى".



أداء الفرقة



جانب من أداء فرقة كركلا للرقص اللبنانى