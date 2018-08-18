صور.. ثقافة الأقصر تعلن ختام فعاليات "مهرجان المبدع الصغير"

أعلن محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر، ختام فعاليات مهرجان المبدع الصغير، والذى يقام على مستوى قصور الثقافة والمكتبات بمحافظة الأقصر، والذى يقام ضمن الأنشطة والفعاليات الصيفية لفرع ثقافة الأقصر.

وأوضح العدوى فى تصريحات صحفية له، أن قصر ثقافة الطفل بالأقصر اختتم مهرجان المبدع الصغير بعرض لمسرح العرائس حول مدينة الإسكندرية ومعالمها الأثرية والثقافية والدينية كقلعة قايتباى ومكتبة الإسكندرية ومسجد سيدى أبو العباس أما مكتبة توماس وعافية عقدت ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال بعنوان "أشكال الطيور"، وبمكتبة حاجر الضبعية أقيمت أمسية ثقافية لأهالى قرية حاجر الضبعية بعنوان "الحج وفضله وأعمال تعادل الحج لمن لا يستطيع"، وكذلك تضمنت الفعاليات محاضرة دينية ألقاها الشيخ صلاح محمد، وعرض إنشاد دينى لفرقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر رضوان، إلى جانب أمسية شعرية شارك فيها الشاعرين سيد صدقى وهشام محمد بديوان الحساسيب.

أما فى قصر ثقافة الأقصر اختتمت فعاليات مهرجان الطفل المبدع فى الغناء وإلقاء الشعر والرسم والقارئ الصغير والأداء الحركى، حيث تم اختيار ثلاث مراكز من كل فئة عمرية فى التصفيات الأولى ومركزاَ واحداً فى التصفيات الثانية، وتم تسليم شهادات تقدير لهم وهدايا عينية.

وأشار مدير فرع ثقافة الأقصر، إلى أن مهرجان المبدع الصغير وغيره من الأنشطة الثقافية التى تقام بقصور الثقافة والمكتبات لاقت إقبالاً جماهيرياً ضخم من أطفال المراكز والمدن، وسيستمر فرع ثقافة الأقصر فى إقامة الأنشطة والفعاليات المتنوعة طوال الإجازة الصيفية.