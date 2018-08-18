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صور.. تسجيل 300 لاعب ببطولة الشهيد أحمد منسى للشطرنج فى العاشر من رمضان

السبت، 18 أغسطس 2018 04:11 م
صور.. تسجيل 300 لاعب ببطولة الشهيد أحمد منسى للشطرنج فى العاشر من رمضان مسابقة الشهيد احمد المنسى للشطرنج
كتبت منال العيسوى
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بدأت منذ قليل فعاليات مسابقة الشهيد أحمد منسى للشطرنج فى أحد نوادى مدينة العاشر من رمضان، وذلك بتسجيل 300 لاعب يمثلون جميع المحافظات من عمر 5 سنوات لـ  65 سنة .

وقررت اللجنه المنظمة توزيع اللاعبين، وتقسيمهم، وفقا لأسبقية التسجيل فى المسابقة، فتجد طفل فى عمر 12 عاما أمام رجل يتجاوز الخمسين، ويتخلل الجولات التسع راحة للاعبين، ومن يجد نفسه بمفرده يسجل بالفوز لغياب الخصم.

يذكر أن التجهيزات انطلقت بحضور الدكتور هشام الجندى رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة النادى.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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