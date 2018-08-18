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السبت، 18 أغسطس 2018 05:26 ص
خالد صلاح
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صور.. المكسيك تضبط 50 طن حشيش بمختبر سرى للتصنيع فى بلدة ألكوينكوى

السبت، 18 أغسطس 2018 05:00 ص
صور.. المكسيك تضبط 50 طن حشيش بمختبر سرى للتصنيع فى بلدة ألكوينكوى مختبر لتصنيع المخدرات فى المكسيك
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تمكنت مشاة البحرية المكسيكية، من ضبط 50 طن من المخدرات فى بلدة ألكوينكوى بالمكسيك، واستطاعت قوات المارينز المكسيكية، من اقتحام مختبر سرى لتصنيع المخدرات .

وكذلك تمكن الجيش المكسيكى منذ عدة أعوام من اعتقال أحد كبار أباطرة المخدرات المدعو هيكتور بلتران لايفا، البالغ من العمر 49 عاما، فى عملية جرت بدون إطلاق رصاص. وكانت الحكومة المكسيكية خصصت 2,2 مليون دولار فيما خصصت الولايات المتحدة 5 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساهم فى اعتقاله.

أعلنت وزارة العدل المكسيكية، أن القوات المسلحة اعتقلت هيكتور بلتران لايفا، البالغ من العمر 49 عاما، أحد زعماء تهريب المخدرات المطلوبين.

أدورات تستخدم لتصنيع المخدرات
أدورات تستخدم لتصنيع المخدرات

 

رجال المارينز فى المكسيك
رجال المارينز فى المكسيك

 

ضبط المخدرات بالمكسيك
ضبط المخدرات بالمكسيك

 

عبوات مليئة بالمخدرات
عبوات مليئة بالمخدرات

 

لحظة ضبط المخدرات
لحظة ضبط المخدرات

 

مواد تصنيع المخدرات
مواد تصنيع المخدرات

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المكسيك

أخبار المكسيك

ضبط 50 طن حشيش

مختبر تصنيع مخدرات

بلدة ألكوينكوى




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