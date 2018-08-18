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صور.. "الرياضة أسلوب حياه" مهرجان للجرى بالتل الكبير فى الإسماعيلية

السبت، 18 أغسطس 2018 03:22 م
صور.. "الرياضة أسلوب حياه" مهرجان للجرى بالتل الكبير فى الإسماعيلية مهرجان الجرى أسلوب حياة بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اليوم مهرجان جرى تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، وذلك بمدينة التل الكبير، تحت رعاية اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، شارك فيه سامى عبدالحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح وكيل المديرية للرياضة، وخالد كامل مدير إدارة الرياضة

شارك فى المهرجان ما يقرب من ١٥٠ مشارك وبدأ المهرجان بحضور القيادات التنفيذية لمركز مجلس ومدينة التل الكبير.

وقال سامى عبدالحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن المهرجان، يأتى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين من جميع النواحى وخصوصا الناحية البدنية.

 

مهرجان الجرى بالتل الكبير (1)
مهرجان الجرى بالتل الكبير

 

مهرجان الجرى بالتل الكبير (2)
مهرجان الجرى بالتل الكبير

 

مهرجان الجرى بالتل الكبير (3)
مهرجان الجرى بالتل الكبير

 

مهرجان الجرى بالتل الكبير (4)
مهرجان الجرى بالتل الكبير

 

 


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