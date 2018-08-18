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السبت، 18 أغسطس 2018 09:47 م
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صور.. ازدحام أسواق المواشى فى العاصمة اليمنية صنعاء قبل عيد الأضحى المبارك

السبت، 18 أغسطس 2018 09:23 م
صور.. ازدحام أسواق المواشى فى العاصمة اليمنية صنعاء قبل عيد الأضحى المبارك اليمنيون داخل أسواق المواشى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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توافد العديد من المواطنيين اليمنيين اليوم السبت، على أسواق المواشى فى العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك لشراء أضاحى عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المواطنون الماعز والخراف والأبقار والثيران والجمال.

أسواق المواشى فى اليمن
أسواق المواشى فى اليمن

وتعد من أبرز العادات فى المجتمع اليمنى خلال عيد الأضحى المبارك، خروج الرجال بعد صلاة العيد وزيارة الأهل والأقارب  إلى صيد الأسماك، بينما يربون أطفالهم على التصويب والنيشان، إلى جانب اعتمادهم على الرقص الشعبى بالخناجر.

وتقوم النساء اليمنيات بطهى الطعام من الأرز واللحوم إلى جانب " السبايا" وهى حلوى اليمنيين فى العيد وتتكون من الدقيق والبيض والسمن وتحضر فى الفرن ثم يضاف إليها العسل اليمنى.  

سوق المواشى فى اليمن
سوق المواشى فى اليمن

 

جانب من السوق
جانب من السوق

 

أبرز الحيوانات فى سوق المواشى باليمن
أبرز الحيوانات فى سوق المواشى باليمن

 

جانب من سوق المواشى باليمن
جانب من سوق المواشى باليمن

 

اليمنيون داخل أسواق المواشى
اليمنيون داخل أسواق المواشى

 

 


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