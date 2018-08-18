video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إنطلاق مبادرة "المسرح المجتمعى" للشباب بالإسكندرية

السبت، 18 أغسطس 2018 03:05 م
صور.. إنطلاق مبادرة "المسرح المجتمعى" للشباب بالإسكندرية جانب من الورشة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

انطلقت اليوم فاعليات مبادرة "المسرح المجتمعى" للشباب بالإسكندرية، بتوجيهات  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب" و صندوق الأمم المتحدة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة.

و قد تم تنظيم مبادرة "المسرح المجتمعى" ودوره فى التنمية من خلال تنظيم  3 ورش عمل حول إعداد ممثل وإخراج وكتابة ومحاضرات حول الصحة الإنجابية بمشاركة شباب وفتيات الاسكندرية بالمدينة الشبابية بابى قير.

من جهه أخرى اختتمت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية فعاليات المعسكر الفنى للطفل المصرى تحت شعار "من حقى أن اكون فنان" حيث نفذتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية "إدارة الطلائع" بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، بمراكز الشباب وجمعية الحرية لتنمية البيئة والمجتمع للايتام بمشاركة  200 من الطلائع.

وقد تم إقامة معرض تجميعى للأعمال التى تم تنفيذها بأنامل الأطفال الصغيرة من نتاج 4 ورش فنية تم تنفيذها خلال 4 أيام "ورش ورق - نحت وخزف - زجاج وساعات - نحت وخزف" وايضا تم اقامة عروض فنية رائعة بعرائس الماريونت للاطفال".

 

مبادرة المسرح المجتمعى (1)
مبادرة المسرح المجتمعى 

 

مبادرة المسرح المجتمعى (2)
مبادرة المسرح المجتمعى 

 

مبادرة المسرح المجتمعى (3)
مبادرة المسرح المجتمعى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور .. إقبال ضعيف على الأوكازيون الصيفى فى الإسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

المسرح المجتمعى




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة