صور.. إنطلاق مبادرة "المسرح المجتمعى" للشباب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت اليوم فاعليات مبادرة "المسرح المجتمعى" للشباب بالإسكندرية، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب" و صندوق الأمم المتحدة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة.

و قد تم تنظيم مبادرة "المسرح المجتمعى" ودوره فى التنمية من خلال تنظيم 3 ورش عمل حول إعداد ممثل وإخراج وكتابة ومحاضرات حول الصحة الإنجابية بمشاركة شباب وفتيات الاسكندرية بالمدينة الشبابية بابى قير.

من جهه أخرى اختتمت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية فعاليات المعسكر الفنى للطفل المصرى تحت شعار "من حقى أن اكون فنان" حيث نفذتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية "إدارة الطلائع" بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، بمراكز الشباب وجمعية الحرية لتنمية البيئة والمجتمع للايتام بمشاركة 200 من الطلائع.

وقد تم إقامة معرض تجميعى للأعمال التى تم تنفيذها بأنامل الأطفال الصغيرة من نتاج 4 ورش فنية تم تنفيذها خلال 4 أيام "ورش ورق - نحت وخزف - زجاج وساعات - نحت وخزف" وايضا تم اقامة عروض فنية رائعة بعرائس الماريونت للاطفال".



مبادرة المسرح المجتمعى



مبادرة المسرح المجتمعى