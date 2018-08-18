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السبت، 18 أغسطس 2018 02:10 م
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صور .. إقبال ضعيف على الأوكازيون الصيفى فى الإسكندرية

السبت، 18 أغسطس 2018 01:24 م
صور .. إقبال ضعيف على الأوكازيون الصيفى فى الإسكندرية اقبال ضعيف من المواطنين على المحلات بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهد الأوكازيون الصيفى بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ضعيفا على المحلات التى تعرض منتجات بتخفيضات تصل إلى 60%، خاصة على محلات بيع الملابس والمصنوعات الجلدية والسلع المعمرة.

ومن جانبه، أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك نحو 160 محل قد تقدموا بطلب للمشاركة فى الأوكازيون الصيفى هذا العام، وبالفعل تم الانتهاء من كافة إجراءات التراخيص الخاصة بهم.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن المديرية تقوم بشن حملات مستمرة طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من حصول المحل على ترخيص وفى حالة عدم وجود ترخيص، يتم تحرير محضر مخالفة، بالإضافة إلى شن حملات دورية من قطاع الرقابة التجارية على نسبة التخفيضات، للتأكد من أن الأوكازيون حقيقيى وليس وهمى، من خلال التأكد من وجود فاتورة بيع لنفس المنتج قبل وبعد الأوكازيون للتأكد من صحة نسبة التخفيضات.

إقبال ضعيف
إقبال ضعيف

 

محلات بيع الملابس الجاهزة
محلات بيع الملابس الجاهزة

 

لا يوجد إقبال
لا يوجد إقبال

 

تخفيضات على ملابس الأطفال
تخفيضات على ملابس الأطفال

 

تخفيضات
تخفيضات

 

إقبال ضعيف
إقبال ضعيف

 

الأوكازيون الصيفى
الأوكازيون الصيفى

 

تخفيضات على الملابس
تخفيضات على الملابس

 

الإقبال الضعيف
الإقبال الضعيف

 

الأوكازيون الصيفى بالإسكندرية
الأوكازيون الصيفى بالإسكندرية

 


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