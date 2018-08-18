صور .. إقبال ضعيف على الأوكازيون الصيفى فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شهد الأوكازيون الصيفى بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ضعيفا على المحلات التى تعرض منتجات بتخفيضات تصل إلى 60%، خاصة على محلات بيع الملابس والمصنوعات الجلدية والسلع المعمرة.

ومن جانبه، أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك نحو 160 محل قد تقدموا بطلب للمشاركة فى الأوكازيون الصيفى هذا العام، وبالفعل تم الانتهاء من كافة إجراءات التراخيص الخاصة بهم.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن المديرية تقوم بشن حملات مستمرة طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من حصول المحل على ترخيص وفى حالة عدم وجود ترخيص، يتم تحرير محضر مخالفة، بالإضافة إلى شن حملات دورية من قطاع الرقابة التجارية على نسبة التخفيضات، للتأكد من أن الأوكازيون حقيقيى وليس وهمى، من خلال التأكد من وجود فاتورة بيع لنفس المنتج قبل وبعد الأوكازيون للتأكد من صحة نسبة التخفيضات.



إقبال ضعيف



محلات بيع الملابس الجاهزة



لا يوجد إقبال



تخفيضات على ملابس الأطفال



تخفيضات



إقبال ضعيف



الأوكازيون الصيفى



تخفيضات على الملابس



الإقبال الضعيف