صور.. أهالى قرية الحرجة بحرى بسوهاج يطالبون بتغطية مجرى مائى وسط الكتلة السكانية

يعانى أهالى قرية الحرجة بحرى بمركز البلينا بمحافظة سوهاج والذى يضم 4 نجوع ويبلغ تعداد سكانهم حوالى 10 آلاف نسمة، من مشكلة حقيقية تهدد حياة الأطفال بالخطر، وهى غرق العديد منهم داخل مجرى مائى يمر وسط الكتلة السكنية، مطالبين بتغطيته لحمايتهم من تكرار الحوادث.

أهالى القرية تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين بمديرية الرى لحل مشكلتهم حيث أن المجرى المائى يقع وسط الكتلة السكانية بجوار المنازل بنجع كيرت وباقى النجوع يقع وسط كتل سكانية متفرقة.

التقى "اليوم السابع " بعدد من أهالى قرية الحرجة بحرى، وقال حسام محمد علعول أحد أهالى القرية، أنهم يعانون من هذه المشكلة منذ سنوات طويلة ولم يتم حلها حتى الآن، حيث أن المجرى المائى يقع وسط الكتلة السكانية بنجع كيرت وبجوار المنازل ويتم القاء المخلفات فيه، بالإضافة إلى وقوع العديد من حوادث الغرق للأطفال.

وأضاف علعول، أنهم سوف يتقدمون بشكوى رسمية لوكيل وزارة الرى بسوهاج لحل هذه المشكلة القائمة والتى تعرض حياة الأهالى والأطفال للخطر، خاصة وأنها تقع وسط الكتلة السكانية، مطالبا المسئولين بتغطية المجرى المائى لإنقاذ حياة الاطفال وحفاظا على أهالى القرية.

فيما قال إيهاب عبد الباسط أبو الشيخ ومحمود حامد وعبد الحليم عبد العزيز من أهالى القرية، أن المجرى المائى يسبب أضرار عديدة لأهالى القرية وخطورة كبيرة على الأطفال، حيث أنه يقع وسط الكتلة السكانية بجوار المنازل، مما يسبب أمراض عديدة لأهالى القرية ويهدد حياة الأطفال بالخطر، مطالبين المسئولين بتنفيذ انشاء صرف مغطى بالقرية حفاظا على أرواح الأطفال والأهالى.

ومن جانبه قال المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج، إنه سيتم تكليف إدارة الرى بسوهاج لدراسة وبحث شكوى الأهالى على الطبيعة مع تكليف هندسة رى البلينا بالانتقال إلى المكان ومعاينته لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المجرى المائى.

فيما قال المهندس عمر سيف مدير هندسة الرى بالبلينا، أن المجرى المائى يمر بعدد من النجوع بطول 8 كيلو باستثناء نجع كيرت فطوله 300 متر فقط وتم إدراج تغطية هذا النجع ضمن خطة البنك الدولى عام 2018 كمقترحات خلال الأعوام القادمة لتغطيته، لأنه يقع وسط الكتلة السكانية أما باقى النجوع فلا ينطبق عليها تغطية باقى المجرى المائى.



أهالى قرية الحرجة بحرى



أحد الاهالى



المجرى المائى



الأطفال بجوار المجرى المائى



أحد المواطنين يطالب بتغطية المجرى المائى



المجرى المائى يمر بـ 5 نجوع بالقرية