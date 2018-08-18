صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم اعتذارا للحكومة اليمنية

عدن (أ ش أ)

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم السبت، اعتذارا رسميا للحكومة اليمنية عن رسالته الإخبارية لشهر يوليو الماضى والتى كانت عن مشاركة المنسق المقيم للشئون الإنسانية لدى اليمن مع مسئولين من القيادة الحوثية غير الشرعية ووصفتهم الرسالة بمسؤولين حكوميين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المندوبية الدائمة لليمن تسلمت اليوم فى الأمم المتحدة رسالة الاعتذار من الصندوق والتى أقر فيها بوقوع الخطأ مع تأكيد الصندوق أنه خاطب المكتب الاقليمى بتصحيح ذلك فى النسخة الإلكترونية للرسالة الإخبارية، متعهدا بعدم تكرار ذلك مستقبلا ، ومؤكداً أن الصندوق لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية وبالتزامه الكامل بالقرارات الدولية.

جدير بالذكر أن مندوبة اليمن بعثت رسالة احتجاج شديدة اللهجة الخميس الماضى الموافق 9 أغسطس الجارى الى صندوق الأمم المتحدة للسكان طالبت فيها بالاعتذار وتصحيح الخطأ والامتناع عن التعامل مع المليشيا الحوثية باعتبار ذلك تجاوزاً للقوانين والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.