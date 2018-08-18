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شرطة التموين تضبط ورشة تصنيع جوانات السيارات مجهولة المصدر بالشرابية

السبت، 18 أغسطس 2018 12:47 م
شرطة التموين تضبط ورشة تصنيع جوانات السيارات مجهولة المصدر بالشرابية جوانات سيارات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، فى القبض على "صلاح.م.م" 55 سنة، مسئول عن ورشة لإنتاج وتصنيع جوانات السيارات، بمنطقة الشرابية، لإدارته الورشة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الورشة على 1250 جوان سيارة أنواع مختلفة، 30 فرخ ورق جوانات،  مكبس، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 292 لسنة 2018م جنح أمن دولة طوارئ الشرابية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 كما تمكنوا من ضبط "ماركو ن خ" 25 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات، بمنطقة الأزبكية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
ومن خلال الفحص عثر بداخل المخزن على 1100 فلتر هواء، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1296 لسنة 2018م جنح قسم شرطة الأزبكية، وتولت النيابة التحقيق.
 
إدارة التموين مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص1
إدارة التموين مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص

إدارة التموين مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص2
إدارة التموين مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص

إدارة التموين مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص3
إدارة التموين مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص

 


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