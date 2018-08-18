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شاهد.. تدريبات قطاعات الأمن والهلال الأحمر السعودى لتأمين المشاعر المقدسة

السبت، 18 أغسطس 2018 02:30 م
شاهد.. تدريبات قطاعات الأمن والهلال الأحمر السعودى لتأمين المشاعر المقدسة تدريبات قطاعات الأمن السعودى لتأمين الحج
كتب محمد رضا
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نفذت الهيئة العليا للأمن الصناعى بوزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية والمساندة، اليوم السبت، تجربتين فرضيتين متزامنتين فى مكة المكرمة ومشعر منى.

تدريبات تأمين المشاعر المقدسة
تدريبات تأمين المشاعر المقدسة

 

وأوضح الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعى العميد محمد بن على الهبدان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها الأمانة العامة للهيئة بمتابعة وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكى وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعى لموسم الحج وبالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء تم اليوم تنفيذ الفرضيتين للتأكد من الجاهزية التشغيلية لمنشأة شركة الكهرباء والاطمئنان على جاهزية العاملين فى الشركة والجهات المساندة على مواجهة المخاطر المحتملة وسرعة التصدى لها وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء التى تم إعدادها.

تدريبات على الإخلاء خلال موسم الحج
تدريبات على الإخلاء خلال موسم الحج

 

سيارات الإطفاء خلال تدريبات تأمين المناسك
سيارات الإطفاء خلال تدريبات تأمين المناسك

وأشار العميد الهبدان، إلى أنه شارك فى التجربتين عدد من العاملين فى إدارة الأمن الصناعى فى الشركة والإدارات ذات العلاقة، وعدد من المختصين من قطاعات وزارة الداخلية وهى الدفاع المدنى، وقوات أمن المنشآت، والأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعى، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودى، والشؤون الصحية فى منطقة مكة المكرمة.

سيارات الإسعاف خلال التدريبات الفرضية بالسعودية
سيارات الإسعاف خلال التدريبات الفرضية بالسعودية

 

فرق القطاعات الأمنية المشاركة فى التدريبات
فرق القطاعات الأمنية المشاركة فى التدريبات

 

صورة تذكارية لفرق الأمن السعودية لتأمين المناسك
صورة تذكارية لفرق الأمن السعودية لتأمين المناسك

 

تدريبات على إطفاء الحرائق خلال المشاعر المقدسة
تدريبات على إطفاء الحرائق خلال المشاعر المقدسة

 

تدريبات على التدخلات الأمنية فى حالات الطوارئ
تدريبات على التدخلات الأمنية فى حالات الطوارئ

 

تدريبات الأمن الصناعى السعودى
تدريبات الأمن الصناعى السعودى

 


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