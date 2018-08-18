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سكرتير عام الناتو يعرب عن حزنه لوفاة عنان

السبت، 18 أغسطس 2018 02:42 م
سكرتير عام الناتو يعرب عن حزنه لوفاة عنان ينس ستولتنبرج
أ ش أ
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أعرب السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، عن حزنه إزاء وفاة السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان عن عمر يناهز 80 عاما.

وقال ستولتنبرج - فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إن الأمم المتحدة والعالم فقدا أحد العمالقة "فى إشارة إلى عنان".

يشار إلى أن كوفى عنان قد تولى منصب السكرتير العام للأمم المتحدة لفترتين من يناير 1997 حتى ديسمبر 2006.. كما حاز على جائزة نوبل للسلام فى عام 2001.

 


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